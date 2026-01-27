  • Hindi
VIDEO: सिर्फ 3 मिनट में 4KG दही खा गया लड़का, रफ्तार देखकर खिलाने वाला भी हिल गया | देखें वीडियो

Funny Video Today: दही प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे लड़के का वीडियो सोशल मीडिया में हर तरफ छाया हुआ है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

दही प्रतियोगिता में लड़के ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर कोई चौंक गया. (Photo/X)

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दही खाने की एक अनोखी प्रतियोगिता देखने को मिलती है. वीडियो में लोगों को तय समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा दही खाने का चैलेंज दिया गया था, लेकिन एक लड़के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि देखने वाले भी दंग रह गए.

सिर्फ 3 मिनट में 4 किलो दही साफ कर दिया

दावा किया गया कि प्रतियोगिता में शामिल इस लड़के ने महज तीन मिनट के भीतर पूरा चार किलो दही साफ कर दिया. उसके खाने की रफ्तार इतनी तेज थी कि दही खिलाने वाले आयोजक तक घबरा गए और वीडियो में उन्हें पीछे हटते हुए देखा जा सकता है. वहीं आसपास मौजूद अन्य प्रतिभागी लड़के की स्पीड देखकर पहले ही मान जाते हैं कि वे उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे.

प्रतियोगिता जीतने के बाद क्या बोला लड़का

प्रतियोगिता जीतने के बाद जब लड़के से बात की जाती है तो वह बड़े ही आराम से कहता है कि दही ‘बहुत अच्छा था.’ इतना ही नहीं, वह यह भी दावा करता है कि अगर वह पहले से थोड़ी प्रैक्टिस करके आता, तो एक बार में 6 किलो दही भी खा सकता था.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

इस अनोखी प्रतियोगिता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग लड़के की भूख और स्पीड को लेकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई उसे दही किंग बता रहा है तो कोई कह रहा है कि आयोजकों ने गलत इंसान को चैलेंज दे दिया. दही प्रतियोगिता जीतने वाले लड़के नेटिजन्स अब दहीवीर बता रहे हैं. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर prashantka_gram नाम के हैंडल से भी शेयर किया है.

