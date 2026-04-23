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Funny Video: कंडक्टर को ही छोड़कर निकल गई बस, फिर जो सीन बना देखते रह जाएंगे | देखें वीडियो

Funny Video: इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बस अपने कंडक्टर को ही छोड़कर निकल गई. आगे जो हुआ कोई भी हंसी नहीं रोक पाएगा.

Funny Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए शायद ही कोई पहले से बता पाए. वायरल हो रहे एक लेटेस्ट वीडियो को देखकर लोग ऐसा ही कुछ कह रहे हैं. इसमें देख सकते हैं कि एक बस अपने कंडक्टर को ही छोड़कर आगे निकल गई. देखकर मालूम होता है कि कंडक्टर सवारी लेने के लिए बस से नीचे उतरा होगा. इसी दौरान ड्राइवर शायद उसे भूल गया और बस को आगे बढ़ा दिया. कुछ सेकंड तक तो कंडक्टर को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बस पर गई, वह घबरा गया.

कंडक्टर ही छूट गया पीछे

वायरल वीडियो में आगे देख सकते हैं कि जब कंडक्टर ने देखा कि बस उसे छोड़कर जा रही है, तो वह काफी परेशान हो गया. वह इधर-उधर देखने लगा, मानो कोई मदद मिल जाए. इस पूरे घटनाक्रम को किसी राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ नजर आता है कि कंडक्टर कुछ देर तक असमंजस में खड़ा रहता है. तभी एक शख्स बाइक लेकर वहां पहुंचता है और कंडक्टर की परेशानी समझकर उसे बस तक पहुंचाने का फैसला करता है. बिना समय गंवाए कंडक्टर बाइक पर बैठ जाता है और दोनों बस के पीछे निकल पड़ते हैं.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:

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अनोखा दृश्य हुआ वायरल

फ्रेम में कैद हुआ अंत का सीन वह काफी दिलचस्प है. बाइक सवार तेजी से बस का पीछा करता है और कुछ दूरी पर जाकर बस को पकड़ लेता है. कंडक्टर फिर से अपनी बस में चढ़ जाता है. यह पूरा दृश्य इतना अनोखा है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो पर नेटिजन्स मजेदार प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं. वीडियो को trendingdesh नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

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