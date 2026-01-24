  • Hindi
  • Viral
  • Funny Video Comedy Video 2026 Google Trends Three Friends Trapped In Cable Car In Switzerland See What Happened Next Trendig Video Went Viral

Funny Video: टूरिस्ट के हत्थे चढ़ गए केबल कार में फंसे 3 दोस्त, फिर तो बरसा दिए बर्फ के गोले | देखें वीडियो

Funny Video: इसमें देख सकते हैं कि तीन दोस्त किस तरह केबल कार में फंस जाते हैं. तभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे शायद ही पहले किसी ने अभी तक देखा होगा.

Published date india.com Published: January 24, 2026 2:33 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Funny Video
Photo credit: @umashankarsingh/ x.com

Funny Video: सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड से जुड़ा एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें ऐसा कुछ नजर आया जिसने समा बांध दिया. इसमें देखा जा सकता है कि पहाड़ों के बीच चलने वाली एक केबल कार अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है. इस केबल कार में तीन दोस्त सवार होते हैं, जो एक ही जगह पर फंसे नजर आते हैं. नीचे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है, जहां बड़ी संख्या में सैलानी घूम रहे होते हैं और बर्फ का आनंद ले रहे होते हैं. शुरुआत में यह स्थिति थोड़ी अजीब और डराने वाली लगती है, लेकिन कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल जाता है.

सैलानियों ने की मस्ती

एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही नीचे मौजूद टूरिस्टों की नजर ऊपर अटकी हुई केबल कार पर पड़ती है, वहां मौजूद लोगों को शरारत सूझती है. सभी मिलकर बर्फ के गोले बनाते हैं और केबल कार की ओर फेंकने लगते हैं. ऊपर फंसे तीनों दोस्त पहले तो हैरान हो जाते हैं, फिर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं. कभी वे बर्फ के गोलों से बचते हैं तो कभी उन्हें हाथ से पकड़ लेते हैं. कई बार वे पकड़े गए बर्फ के गोलों को वापस नीचे टूरिस्टों की तरफ फेंक देते हैं. देखते ही देखते यह पूरा नजारा एक खेल में बदल जाता है और वहां मौजूद सभी लोग जमकर हंसने लगते हैं.

एक्स पर देखिए वीडियो:

वीडियो हुआ वायरल

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

यह मजेदार खेल काफी देर तक चलता रहता है. केबल कार में फंसे दोस्त भी पूरी तरह इसका आनंद लेते नजर आते हैं. किसी टूरिस्ट ने इस पूरे दृश्य का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नजारा रोज देखने को नहीं मिलता. कई यूजर्स ने इसे बर्फीला खेल तो कुछ ने स्विट्जरलैंड स्टाइल मस्ती बताया. कुल मिलाकर यह वीडियो दिखाता है कि कभी-कभी अजीब हालात भी हंसी और मस्ती में बदल सकते हैं। यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है. इसे @umashankarsingh नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.