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Funny Video: मोलभाव करते ही फंस गया ग्राहक, दुकानदार ने यूं लगा दिया चूना | देखें वीडियो

Funny Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. इसमें दिख रहा एक-एक सीन वाकई लोटपोट कर देगा.

Published date india.com Published: April 24, 2026 5:06 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Customer Shopkeeper Comedy Video

Funny Video: हंसी-मजाक से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. मगर इनमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दे. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सामने आया है जो देखते ही बन रहा है. इसमें एक शख्स कपड़े की दुकान पर जाकर मोलभाव करना चाहता है. मगर दुकानदार ने ऐसा पासा फेंका जिसमें ग्राहक बनकर आया शख्स बुरी तरह उलझ गया. वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाया और चूना लगवा बैठा. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है.

फंस गया ग्राहक

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स कपड़े की दुकान में घुसता है. फिर दुकानदार ने जींस दिखाने को कहता है. उसे जींस पसंद भी आ जाती है. जब पैसे देने की बारी आती है तो दुकानदार उससे साफ-साफ पूछ लेता है कि वो जींस को डायरेक्ट खरीद लेगा या फिर मोलभाव करना चाहेगा. दुकानदार के इसी जाल में शख्स फंस जाता है. वो मोलभाव का ऑप्शन यह कहते हुए चुनता है कि वो इसमें तगड़ा एक्सपर्ट है. फिर क्या था दुकानदार पहली रकम 3000 रुपये बताता है. बदले में ग्राहक 1500 रुपये बोलता है. उसके इतना कहते ही दुकानदार अपने साथी से कहता है कि जल्दी पैक कर.

यहां देखिए इस वायरल वीडियो को:

चतुर निकला दुकानदार

इस तरह दुकानदार शख्स को दूसरा ऑप्शन ही नहीं देता है और जींस को पैक कराकर उसे थमा देता है. उसकी यह चालाकी देखकर ग्राहक का चेहरा ही सूख गया. उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे. इस तरह उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली. हालांकि यह वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भर मालूम होता है. ऐसे वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं. हंसी-मजाक वाले इस वीडियो को guptaji_9128 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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