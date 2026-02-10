  • Hindi
Funny Video: गर्लफ्रेंड का लव लेटर पढ़ने लगे पापा, फिर जो दिखाई दिया हंसी नहीं रोक पाएंगे | देखें वीडियो

Funny Video Today: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि लड़के के पापा के हाथ किसी तरह उसकी गर्लफ्रेंड का लव लेटर लग गया. फ्रेम में फिर जो दिखा हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Funny Video Today: वैलेंटाइन वीक के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा देसी वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. इस वायरल क्लिप में ना तो कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा है और ना ही ओवरएक्टिंग है. इसमें एक आम भारतीय घर का वो सीन है, जिससे ज़्यादातर लोग खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं. मामला एक 16 साल के लड़के का है, जिसे उसके जन्मदिन पर गर्लफ्रेंड ने एक प्यार भरा कार्ड भेजा था. कार्ड में वही क्लासिक टीनएज रोमांस — शायरी, ‘शोना’, ‘लाइफलाइन’ और दिल छू लेने वाले जज्बात थे. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब घर की ‘सीक्रेट एजेंट’ यानी बहन ने यह कार्ड चुपचाप पापा तक पहुंचा दिया.

पापा पढ़ने लगे बेटा का कार्ड

अक्सर ऐसे मामलों में देसी पापा का रिएक्शन सोचते ही बच्चों की रूह कांप जाती है, लेकिन इस वीडियो ने सारे अनुमान गलत साबित कर दिए. गुस्से में फट पड़ने के बजाय पिता ने पूरे परिवार के सामने कार्ड खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया. वो भी पूरे ठहरे हुए ठेठ देसी अंदाज में. जैसे-जैसे कार्ड की रोमांटिक लाइनें सामने आती गईं, पापा की मुस्कान और बेटे की घबराहट एक साथ बढ़ती चली गई.

क्या लिखी थीं गजब की लाइनें

कार्ड में लिखी शायरी — ‘देखकर आपकी मुस्कुराहट हम होश गवां बैठे…’ पढ़ते वक्त पिता का एक्सप्रेशन देखने लायक था. वहीं बेटा बार-बार सफाई देता नजर आया कि ये शब्द तो दोस्त भी एक-दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब ‘शोना’ और ‘लाइफलाइन’ जैसे शब्द आए, तो कमरे में मौजूद हर शख्स की हंसी छूट पड़ी.

इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. कमेंट सेक्शन में लोग अपने-अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं. कोई इस पिता को ‘कूल डैड’ बता रहा है, तो कोई लिख रहा है कि अगर ऐसा लेटर उनके पापा के हाथ लग जाता, तो हालत पतली हो जाती. कई यूज़र्स ने तो मज़ाक में कहा कि उनके घर में ऐसी हरकत पर “प्रसाद” नहीं, सीधा ‘प्रलय’ आता.

कुल मिलाकर, यह वीडियो न सिर्फ एक मज़ेदार फैमिली मोमेंट दिखाता है, बल्कि बदलते दौर में माता-पिता और बच्चों के रिश्तों की एक हल्की-फुल्की, सॉफ्ट तस्वीर भी पेश करता है — जो आज के सोशल मीडिया दौर में लोगों को खूब पसंद आ रही है.

