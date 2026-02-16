  • Hindi
Funny Video: गाय के गोबर से बनाई सैटेलाइट डिश, स्विच ऑन किया और चला गया टीवी | देखें वीडियो

Desi Jugad Ka Video: हैरान होंगे कि शख्स ने सैटेलाइट डिश की जगह गाय के गोबर से बना उपला फिट कर दिया. फ्रेम में फिर जो दिखा यकीन करना मुश्किल हो जाएगा.

देसी जुगाड़ का ये वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे. (Photo/Instagram)

Desi Jugad Ka Video: जुगाड़ की बात होती है तब भारत का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. जुगाड़ के मामले में सचमुच हम भारतीयों का कोई तोड़ नहीं है. मगर अभी देसी जुगाड़ से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी के भी होश उड़ा देगा. इसमें एक शख्स ने गाय के गोबर से सैटेलाइट डिश बना दी और इसके बाद एलईडी स्क्रीन पर जो कुछ नजर आता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो की शुरुआत में एक शख्स छत पर खड़ा नजर आता है. शख्स के पास सैटेलाइट डिश नहीं है और इसका देसी जुगाड़ बनाने की कोशिश में जुटा है.

शख्स ने बनाया देसी जुगाड़

थोड़ी ही देर में शख्स के दिमाग में गजब का आइडिया आया और दौड़कर गाय के गोबर से बना उपला या कंडा उठा लिया. शख्स तुरंत प्लास्टिक की बाल्टी लाया और उसमें करीब दो फीट की लकड़ी फिट कर दी. अब शख्स इसी लकड़ी पर उपले को सैटेलाइट डिश की तरफ फिट करता है. अब शख्स फीड हॉर्न उपले वाली सैटेलाइट डिश में लगाता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है.

क्या बोले नेटिजन्स

फ्रेम में आगे देखेंगे कि छत पर गाय के गोबर से सैटेलाइट डिश फिट करने के बाद शख्स सीधे कमरे में जाता है और एलईडी ऑन करता है. स्क्रीन ऑन होती है और देखकर यकीन नहीं होता है कि टीवी स्क्रीन पर सचमुच चैनल आ रहे हैं. वीडियो के आखिर में ये एक ऐसा हिस्सा है जो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि अमेरिका क्या कहता था. एक कमेंट में लिखा गया कि भारत के देसी जुगाड़ का कोई तोड़ नहीं है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर naughtyfamily नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें.

