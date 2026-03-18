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Funny Video: दोस्त ने मिठाई के डिब्बे में दिया ऐसा गिफ्ट, देखते ही हवा में उछल गया दूल्हा | देखें वीडियो
Shadi Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि दूल्हे के दोस्त ने शादी में उसे ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर सचमुच चौंक ही जाएंगे.
Funny Video Today: बिहार के रोहतास में एक शादी का जश्न अचानक रोमांचक और डरावना बन गया. खुशियों से भरे माहौल में किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा गिफ्ट पूरे समारोह का मिजाज बदल देगा. स्टेज पर बैठे दूल्हे के पास जब उसका दोस्त मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा, तो हर किसी को लगा कि यह एक सामान्य और मीठा सरप्राइज होगा.
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मिठाई के डिब्बे में रख दिया सांप
मगर दूल्हे ने मुस्कुराते हुए जैसे ही डिब्बा खोला, अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया. वह झटके से पीछे उछल पड़ा. वजह डिब्बे के अंदर रखा एक जिंदा सांप था, जो कुंडली मारकर बैठा था. यह दृश्य देखकर आसपास खड़े मेहमानों में भी अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, तो कुछ ने तुरंत दूरी बना ली.
बदल गया पूरा माहौल
शादी का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह तनाव में बदल गया. हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि दूल्हे के दोस्त की सोची-समझी शरारत थी. सांप देने वाला युवक सांप पकड़ने का शौकीन है और उसने इसी शौक को मजाक में बदलते हुए यह ‘अनोखा गिफ्ट’ तैयार किया था. राहत की बात यह रही कि सांप जहरीला नहीं था और उसे तुरंत काबू में भी कर लिया गया.
एक्स पर देखें वीडियो
शादी में दूल्हे को दिया तोहफा, डिब्बा खोलते ही निकला जिंदा सांप दूल्हे की हालत हुई खराब pic.twitter.com/Fa2SwVHbHe
— DHARMENDRA SINGH (@iDharmksingh) March 16, 2026
मालूम हो वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे बेहद खतरनाक बताया है.