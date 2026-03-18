  • Hindi
  • Viral
  • Funny Video Friend Gave Gift Wrapped In Box Groom Sudden Jumped Up As Opened It

Funny Video: दोस्त ने मिठाई के डिब्बे में दिया ऐसा गिफ्ट, देखते ही हवा में उछल गया दूल्हा | देखें वीडियो

Shadi Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि दूल्हे के दोस्त ने शादी में उसे ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर सचमुच चौंक ही जाएंगे.

Published date india.com Published: March 18, 2026 3:59 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
वायरल वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे. (photo/X)

Funny Video Today: बिहार के रोहतास में एक शादी का जश्न अचानक रोमांचक और डरावना बन गया. खुशियों से भरे माहौल में किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा गिफ्ट पूरे समारोह का मिजाज बदल देगा. स्टेज पर बैठे दूल्हे के पास जब उसका दोस्त मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा, तो हर किसी को लगा कि यह एक सामान्य और मीठा सरप्राइज होगा.

Mundan Ka Video: जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा मुंडन, बच्चे के बाद पूरे परिवार ने मुड़ा लिया सिर | देखिए वीडियो

मिठाई के डिब्बे में रख दिया सांप

मगर दूल्हे ने मुस्कुराते हुए जैसे ही डिब्बा खोला, अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया. वह झटके से पीछे उछल पड़ा. वजह डिब्बे के अंदर रखा एक जिंदा सांप था, जो कुंडली मारकर बैठा था. यह दृश्य देखकर आसपास खड़े मेहमानों में भी अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, तो कुछ ने तुरंत दूरी बना ली.

बदल गया पूरा माहौल

शादी का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह तनाव में बदल गया. हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि दूल्हे के दोस्त की सोची-समझी शरारत थी. सांप देने वाला युवक सांप पकड़ने का शौकीन है और उसने इसी शौक को मजाक में बदलते हुए यह ‘अनोखा गिफ्ट’ तैयार किया था. राहत की बात यह रही कि सांप जहरीला नहीं था और उसे तुरंत काबू में भी कर लिया गया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

मालूम हो वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे बेहद खतरनाक बताया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.