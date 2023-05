Funny Video: लड़कियों संग प्रैंक करने गया था शख्स, मगर खुद की खिल्ली उड़वा बैठा- देखें वीडियो

Funny Video: सोशल मीडिया पर प्रैंक से जुड़े वीडियो भी खूब शेयर किए जाते हैं. इन वीडियोज कुछ लोग मिलकर राह चलते लोगों के साथ प्रैंक करते हुए दिखते हैं. ज्यादातर लोगों को इस बात का आभास ही नहीं होता है कि उनके साथ मस्ती होने वाली है. और फिर जो रिएक्शन सामने आता है वो हंसा-हंसाकर रुला देता है. अभी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. इसमें देख सकते हैं कि किस तरह एक लड़का राह चलती लड़कियों के साथ प्रैंक के लिए आगे बढ़ता है. लेकिन यहां लड़कियों ने तुरंत इस बात को भाप लिया और लड़के की धुनाई शुरू कर दी. फ्रेम में जो कुछ दिखा वो वाकई चौंकाने वाला है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़के कुछ बॉक्स उठा रहा होता है. जैसे ही लड़कियां उसके नजदीक आती हैं वो बॉक्स लेकर उन पर गिराने लगता है. लेकिन यहां वो गलत लड़कियों से पंगा ले बैठता है. लड़कियां तुरंत उसे मजा चखाने लगती है. एक लड़की तो उसे पंच तक रसीद कर देती है. दूसरी लड़की पहले उसका सामना तबाह करती है और फिर उसे मारने के लिए दौड़ा लेती है. लड़का गया तो था प्रैंक करने मगर खुद की खिल्ली उड़वा बैठा. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

जिस तरह का नजारा इस वीडियो में देखने को मिल रहा है वैसा आमतौर पर प्रैंक से जुड़े वीडियो में देखने को नहीं मिलता है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर अब नेटिजन्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं. इसे @HasnaZarooriHai नाम के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है, ‘उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी.’ चंद सेकेंड का यह वीडियो हजारों की संख्या में व्यूज और लाइक्स बटोर चुका है.