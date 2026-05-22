  • Hindi
  • Viral
  • Funny Video Gym Me Gaya Puncture Banae Wala Google Trends Puncture Repairer Joins Gym What He Did Next Everyone Laugh

Funny Video: पंचर बनाने वाले शख्स ने ज्वाइन कर लिया जिम, फिर जो दिखा सोच-सोचकर हंसेंगे | देखें वीडियो

Funny Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शख्स जिम में जाकर अजीब हरकतें शुरू कर देता है. इसे देखकर नेटिजन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Published date india.com Published: May 22, 2026 2:18 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Funny Video

Funny Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. यहां कुछ नजारे वास्तविक होते हैं तो कुछ स्क्रिप्टेड. फिलहाल जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी हंसी ना छूटे. वीडियो में दिखाया गया है कि अगर कोई पंचर बनाने वाला शख्स जिम ज्वाइन कर ले तो वह वहां कैसी हरकतें करेगा. वीडियो बनाने वाले ने इस आइडिया को इतने मजेदार तरीके से पेश किया है कि लोग बार-बार इसे देख रहे हैं. एक शख्स जिम के अंदर दिखाई देता है, लेकिन उसकी हर हरकत देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी पंचर की दुकान पर ही काम कर रहा हो.

जिम में ये क्या करने लगा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स जिम की मशीनों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अंदाज में करता है. वह एक्सरसाइज करने की बजाय ऐसे हरकत करता है मानो साइकिल या बाइक के टायर में हवा भर रहा हो. सबसे मजेदार दृश्य तब आता है जब वह जिम की प्लेट उठाकर पानी में डाल देता है. इसके बाद वह उसे ध्यान से देखने लगता है, जैसे किसी टायर में पंचर की जगह खोज रहा हो. उसकी एक्टिंग इतनी मजेदार है कि वहां मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते. वीडियो देखने वाले लोग भी इस अनोखे अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं.

यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

नेटिजन्स भी दंग रह गए

यह फनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. यूजर्स इस पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, भाई जिम में भी पंचर की दुकान खोल दी.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘काम कोई भी हो, आदत कभी नहीं जाती.’ कई लोगों को यह वीडियो इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया. मालूम होता है कि इस वीडियो को मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और लोगों को भी इसे उसी तरह से देखना चाहिए. वीडियो को comic_banda_bareilly नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.