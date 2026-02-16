  • Hindi
Funny Video: बीच पैराग्लाइडिंग में बोला लड़का, मेरी भी शादी नहीं हुई, फिर लड़की ने जो कहा हंसी ना रुकेगी

Funny Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पैराग्लाइडिंग कर रहे लड़का लड़की ऐसी बातचीत करते हैं, जिसे सुनकर पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

Funny Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कभी भी कुछ भी नजर आ सकता है. इनमें कई नजारे हंसाने के साथ-साथ होश भी उड़ा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल धूम मचा रहा है, जो पैराग्लाइडिंग से जुड़ा है. इसमें एक लड़का लड़की को हवा में घुमाते हुए जमीन के खूबसूरत नजारे दिखा रहा होता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा संवाद होता है कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन इतना मजेदार है कि हजारों-लाखों लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

पैराग्लाइडिंग के बीच मजेदार बातचीत

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि पैराग्लाइडिंग करते समय लड़की थोड़ी घबरा जाती है. ऊंचाई देखकर वह डर जाती है और लड़के से कहती है कि उसे जल्दी नीचे उतार दे. डर के मारे वह कहती है, ‘भाई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है.’ लड़की की यह बात सुनते ही लड़का भी तुरंत जवाब देता है, ‘मेरी भी नहीं हुई है.’ बस फिर क्या था, लड़की का अगला जवाब सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. वह तुरंत कहती है, टआपकी भी नहीं हुई है? तो मेरे को तो करनी है ना शादी.’ यह सुनते ही वीडियो देखने वाले ठहाके लगाने लगते हैं.

इंटरनेट पर छाया वीडियो

पैराग्लाइडिंग के दौरान का यह फनी वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम समेत कई जगह इसे लाखों बार देखा जा चुका है. यूजर्स इस पर मजेदार कॉमेंट कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि ऐसा फनी वीडियो लंबे समय बाद देखने को मिला है. पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर के बीच हुई यह हल्की-फुल्की नोकझोंक इंटरनेट पर हंसी की वजह बन गई है. इस वीडियो को bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

