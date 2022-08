Funny Video: सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फनी कंटेंट ही देखे जाते हैं. लोग अलग-अलग तरह के फनी वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और देखते ही देखते वो वायरल हो जाते हैं. इनमें कुछ वीडियो तो इतना हंसा देते हैं कि पेट में दर्द तक हो जाता है. सोशल मीडिया पर अब एक लड़के का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिसे देखने को बाद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा. इस वीडियो में लड़का डांस रील बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके साथ फनी घटना घट जाती है.Also Read - Viral Video: सीट ना मिली तो ट्रेन की छत पर चढ़ने लगी महिला, आगे जो हुआ सोच-सोचकर हंसेंगे- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का नाले के सामने अपना एक वीडियो बनाना चाहता है. अगले ही पल उसने अपने मोबाइल को ट्रायपॉड पर लगाया और उसे नाले की दीवार से टिका दिया. फिर दूसरी तरफ मुंह करके अपने डांस शुरू कर दिया. जैसे ही लड़का मुड़ता है उसका कैमरा नाले में गिर जाता है. कुछ देर बाद वो अपना मोबाइल ढूंढने लग जाता है.

