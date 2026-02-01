  • Hindi
Funny Video: खुद तो लुटा ही दोस्त को भी लुटवा दिया, इसे देख लिया तो कोई रोता बंदा भी हंस देगा | देखिए वीडियो

Funny Video: देखा जा सकता है कि चोर ने एक साथ दो दोस्तों का मोबाइल फोन उड़ा लिया. दोनों की शक्ल देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हंसी ना आए.

Funny Video: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे सीन दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखते ही हंसी छूट जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा फिलहाल सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रहा है. वीडियो दो दोस्तों से जुड़ा है. दोनों ने नया फोन खरीद रखा है और आराम से बैठकर रील देख रहे हैं. तभी खिड़की के पास चोर आ जाता है और एक का मोबाइल चुराकर भाग जाता है. अभी उसे सदमा बैठा ही था कि उसने अपने दोस्त का भी लुटिया डुबो दी. नतीजा ये निकला कि दोनों ही एक साथ सदमे में चले गए. इसका वीडियो अब गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है.

फोन चुराकर भागा चोर
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दोस्तों ने आईफोन ले रखा है. दोनों कुर्सी पर बैठकर आराम से रील चला रहे होते हैं. उनके पीछे एक खिड़की खुली है. उसी में से हाथ बढ़ाकर एक चोर ने एक बंदे का मोबाइल खींच लिया और भाग गया. अब वो शख्स उसके पीछे भागने की बजाय अपने दोस्त के मोबाइल का टॉर्च जलाकर खिड़की से देखना लगा. जैसे ही वो फोन खिड़की के पास ले गया चोर ने हाथ बढ़ाकर दूसरा फोन भी उड़ा लिया. इस तरह वो खुद तो लुटा ही अपने दोस्त को भी चूना लगवा बैठा.

दोस्त को भी लगा दी चपत
फ्रेम में कैद ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हंसी ना आए. कई यूजरे ने हंसने वाली इमोजी बनाई तो कई ने मजेदार कॉमेंट लिखे. ऐसे ही एक कॉमेंट में लिखा है, ‘खुद के साथ दोस्त को भी सदमा दे गया.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘भाई गजब का चोर है ये तो.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को ac_unknown01 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड के वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.

