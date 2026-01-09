By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Funny Video: 'घर जाना है तो रोकर दिखाओ...' पापा की बात पर बच्चे ने दिया गजब का रिएक्शन | देखें वीडियो
Funny Video: इस वीडियो में ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने सबको लोटपोट कर दिया. नेटिजन्स इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
Funny Video: सोशल मीडिया पर नवजात शिशु से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. यह वीडियो एक अस्पताल का है, जहां एक पिता अपने नवजात बच्चे को देखकर उससे प्यार भरी बातें करता नजर आता है. पिता मुस्कुराते हुए बच्चे से कहता है, “अगर घर जाना है तो रोकर दिखाओ.” यह बात सुनकर बच्चा पहले बिल्कुल शांत रहता है. वह अपने पिता के चेहरे को ध्यान से देखता है, मानो उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो. फिर ऐसा रिएक्शन देता है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.
पिता और बच्चे की मजेदार बात
वायरल वीडियो में सबसे खूबसूरत बात यह है कि बच्चा अपने पिता की आवाज को बड़े ध्यान से सुनता है. वह न तो रोता है और न ही कोई हरकत करता है, बस आंखें खोलकर पिता की तरफ देखता रहता है. कुछ सेकंड के इस सन्नाटे के बाद अचानक बच्चा रोना शुरू कर देता है. जैसे ही वह रोता है, पिता की खुशी देखने लायक होती है. यह पल देखकर ऐसा लगता है मानो पिता और बच्चा एक-दूसरे को समझ रहे हों. पिता की हल्की-फुल्की बात और बच्चे की मासूम प्रतिक्रिया लोगों को खूब हंसा रही है.
इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
वायरल हुआ ये वीडियो
यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग इस वीडियो पर प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं और इसे दिल छू लेने वाला बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो तनाव भरी जिंदगी में एक सुकून भरा एहसास देता है. कुछ लोग इसे पिता और बच्चे की पहली बॉन्डिंग का सबसे खूबसूरत उदाहरण मान रहे हैं. वीडियो को trendingnews24hr नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी पोस्ट किया गया है.