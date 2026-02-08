Hindi Viral

Funny Video: लड़की ने मम्मी को कह दी ऐसी बात, सारे पैसे खर्च कर दिए फिर भी खुश हो गईं | देखें वीडियो

Funny Video: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक बेटी ने पैसे खर्च कर दिए. जब मां ने पूछा तो मजेदार तरीके से उसे गोल-गोल घुमा दिया.

Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मां और बेटी से जुड़ा मजेदार और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मां अपनी बेटी से 500 रुपये वापस मांगती नजर आती है, जो उसने पहले दिए थे. मां का अंदाज थोड़ा सख्त होता है, लेकिन बेटी बड़े ही मासूम और मजाकिया अंदाज में जवाब देती है. वह साफ-साफ कह देती है कि पैसे खर्च हो चुके हैं. यह सुनते ही मां थोड़ी हैरान हो जाती है और कारण पूछती है. इसके बाद जो कहानी बेटी सुनाती है, वही इस वीडियो को खास बना देती है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है.

बेटी ने लगाया चूना

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि बेटी अपनी मां को बताती है कि वह अपने दोस्तों के साथ पिज्जा खाने गई थी. वहां सभी दोस्तों के बीच एक मजेदार शर्त लग गई. शर्त यह थी कि जिसकी मम्मी सबसे ज्यादा सुंदर होगी, वही पूरे ग्रुप का बिल भरेगा. बेटी आगे बताती है कि उसने सबको अपनी मम्मी की फोटो दिखाई और फिर क्या था, सबकी मम्मियों में उसकी मम्मी ही सबसे ज्यादा सुंदर निकली. इसी वजह से उसे पूरे दोस्तों का पिज्जा बिल भरना पड़ा. बेटी यह बात इतनी मासूमियत और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि सुनने वाला हंस पड़े. उसकी बातों में मम्मी की तारीफ भी होती है और मजाक भी, जो कहानी को और दिलचस्प बना देता है.

मां का रिएक्शन हुआ वायरल

देख सकते हैं कि बेटी की यह बात सुनते ही मां का चेहरा खिल उठता है. पहले जो मां 500 रुपये मांग रही थी, अब वह बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है. मजाक-मजाक में मां कहती है कि अगर ऐसी बात है तो 500 रुपये और ले लो और पार्टी कर लो. मां का यह प्यार भरा रिएक्शन लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और मां-बेटी की बॉन्डिंग की तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे ‘सबसे स्मार्ट बहाना’ बता रहे हैं. वीडियो को anji__aesthetic_a2 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर कर रहे हैं. साफ कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भर मालूम होता है.

