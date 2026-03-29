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Funny Video: 'बता शादी करेगी या नहीं...' अचानक साइकिल रोककर शादी की बात करने लगे ताऊ | देखें मजेदार वीडियो
Funny Video: सोशल मीडिया पर ताऊजी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उनके द्वारा कही गई एक-एक बात पर लोग लोटपोट हो रहे हैं.
Funny Video: हंसी-मजाक वाले वीडियो भारी संख्या में सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं. इन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी बार भी देखो हंसी आ ही जाती है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जो एक बुजुर्ग शख्स से जुड़ा है. इसमें एक बुजुर्ग शख्स अपनी बातों से लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर रहा है. देख सकते हैं कि बुजुर्ग शख्स सड़क पर साइकिल पर बैठा हुए नजर आता है और फोन पर किसी से बात कर रहा होता है. उसका अंदाज इतना मजेदार है कि जो भी यह वीडियो देखता है, वह अपनी हंसी रोक नहीं पाता.
ताऊ ने किया लोटपोट
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शख्स या ताऊजी फोन पर एक लड़की से बात कर रहे होते हैं. वह थोड़े नाराज और मजाकिया अंदाज में कहते हैं: “कब से फोन आ रहा है, तूने एक बार भी फोन नहीं उठाया.” इसके बाद वह सीधे शादी की बात पर आ जाते हैं और पूछते हैं: “अब तू एक बात का जवाब दे कि शादी करेगी या नहीं?” उनका यह सीधा और बेबाक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. बीच सड़क पर साइकिल रोककर इस तरह की बातचीत करना ही इस वीडियो को और ज्यादा खास बना देता है.
यहां देखिए वीडियो को:
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खूब देखा जा रहा वीडियो
चंद सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे एक इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे हजारों लोग देख चुके हैं और लगातार लाइक्स और कॉमेंट कर रहे हैं. लोग ताऊजी के अंदाज और उनकी सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं. यह वीडियो दिखाता है कि कभी-कभी छोटी और साधारण चीजें भी लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती हैं. इसे bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.