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Funny Video: 'बता शादी करेगी या नहीं...' अचानक साइकिल रोककर शादी की बात करने लगे ताऊ | देखें मजेदार वीडियो

Funny Video: सोशल मीडिया पर ताऊजी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उनके द्वारा कही गई एक-एक बात पर लोग लोटपोट हो रहे हैं.

Published date india.com Published: March 29, 2026 9:07 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Funny Video

Funny Video: हंसी-मजाक वाले वीडियो भारी संख्या में सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं. इन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी बार भी देखो हंसी आ ही जाती है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जो एक बुजुर्ग शख्स से जुड़ा है. इसमें एक बुजुर्ग शख्स अपनी बातों से लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर रहा है. देख सकते हैं कि बुजुर्ग शख्स सड़क पर साइकिल पर बैठा हुए नजर आता है और फोन पर किसी से बात कर रहा होता है. उसका अंदाज इतना मजेदार है कि जो भी यह वीडियो देखता है, वह अपनी हंसी रोक नहीं पाता.

ताऊ ने किया लोटपोट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शख्स या ताऊजी फोन पर एक लड़की से बात कर रहे होते हैं. वह थोड़े नाराज और मजाकिया अंदाज में कहते हैं: “कब से फोन आ रहा है, तूने एक बार भी फोन नहीं उठाया.” इसके बाद वह सीधे शादी की बात पर आ जाते हैं और पूछते हैं: “अब तू एक बात का जवाब दे कि शादी करेगी या नहीं?” उनका यह सीधा और बेबाक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. बीच सड़क पर साइकिल रोककर इस तरह की बातचीत करना ही इस वीडियो को और ज्यादा खास बना देता है.

यहां देखिए वीडियो को:

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खूब देखा जा रहा वीडियो

चंद सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे एक इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे हजारों लोग देख चुके हैं और लगातार लाइक्स और कॉमेंट कर रहे हैं. लोग ताऊजी के अंदाज और उनकी सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं. यह वीडियो दिखाता है कि कभी-कभी छोटी और साधारण चीजें भी लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती हैं. इसे bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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