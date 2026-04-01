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Funny Video Today: भाई को बंधक बनाकर मम्मी से कैंडी मांगने लगी बच्ची, फिर जो दिखा दिल हार जाएंगे | देखें वीडियो
Funny Video Today: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह बच्ची ने कैंडी के लिए घर में गजब ही कर डाला. उसका तरीका तेजी से वायरल हो रहा है.
Funny Video Today: बच्चों की शरारत से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें कुछ नजारे ऐसे होते हैं जिन्हें लोग बार-बार देखना पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सामने आया है. इसमें छोटे भाई-बहन की मासूमियत देखने को मिल रही है. बहन ने कैंडी के लिए अपने छोटे भाई को ही बंधक बना लिया और वो भी खिलौने वाली बंदूक की नोंक पर. फिर मम्मी की नजर अपनी छोटी गुड़िया पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गईं. फ्रेम में फिर जो दिखा उसे देखकर हर कोई दंग रह गया.
भाई को बनाया बंधक
आमतौर पर बच्चे घरों में माता-पिता या रिश्तेदारों से चॉकलेट की जिद करते हैं. कई बार जिद इतनी बढ़ जाती है कि उनकी पिटाई भी हो जाती है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ अलग ही सीन देखने को मिल रहा है. इसमें छोटी बच्ची ने खिलौने वाली बंदूक उठाई और भाई के सिर पर लगा दिया. फिर मां से कैंडी की डिमांड करने लगी. उसने इस तरह की हरकत की मानो फिल्म का कोई सीन हो. फिल्मों में जैसे किडनैपर किसी को किडनैप कर फिरौती की मांग करता है. वैसे भी बच्ची भी भाई को बंधक बनाकर अपनी मम्मी से कैंडी मांगती है. मगर इस दौरान उसका भाई सचमुच का रो रहा होता है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
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हंसी नहीं रोक पाए लोग
भाई-बहन का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘हंसी तो आ रही है लेकिन मामला सीरियस लगता है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘मालूम होता है कि बच्ची ने कोई फिल्म देख ली है.’ इसी तरह के फनी रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे last24hrofindia नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड के वीडियो पर जमकर लाइक्स और व्यूज आ रहे हैं.