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VIDEO: जैसे ही I LOVE YOU कहा लड़की ने केतली सिर पर मार दी, फिर जो दिखा हैरान हो जाएंगे

Viral Video Today: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि लड़के ने जैसे ही प्रपोज किया लड़की गुस्से से लाल हो गई. फ्रेम में फिर जो दिखा सचमुच हैरान हो जाएंगे.

Published date india.com Published: March 24, 2026 9:50 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
BBC HIndi
लड़का- लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (photo/X)

Couple Ka Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में एक हैरान करने वाला और मजेदार वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो लड़का और लड़की से जुड़ा है. देखने में दोनों पक्के-सच्चे दोस्त मालूम होते हैं. लड़का इसी दोस्ती को प्यार समझने लगा और लड़की को प्रपोज करने का प्लान बना लिया. मगर उसका ये प्लान एक भयानक गलती साबित हुआ. लड़की ने I LOVE YOU सुनते ही उसके सिर पर चाय की केतली उठाकर मार दी. पूरी घटना से जुड़ा वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है जिसे पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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प्रपोज किया तो गुस्सा हो गई लड़की

शुरुआत से वीडियो देखने पर मालूम होता है कि लड़का अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलने पहुंचा. लड़के का प्लान था कि वो अपने दोस्तों के सामने लड़की से अपने दिल की बात कहेगा. उसे उम्मीद थी कि सबसे अच्छी दोस्त भी उससे प्यार करती है और बस प्रपोज करना बाकी है. लड़का अपने दोस्तों के सामने लड़की को प्रपोज करता है. इधर लड़के के मुंह से आई लव यू सुनकर लड़की के होश उड़ गए. उसे यकीन नहीं हुआ कि लड़के ने उसे प्रपोज किया. अपने दोस्त के मुंह ये शब्द सुनकर लड़की का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

लड़की ने सिर पर दे मारी केतली

हैरान हो जाएंगे की लड़की को इतना गुस्सा आया कि वो उसपर हमला करने के लिए इधर-उधर कुछ देखने लगी. तभी उसकी नजर दुकान पर रखी चाय की केतली पर पड़ी. लड़की ने चाय की केतली उठाई और तुरंत लड़के के सिर पर दे मारी. इधर लड़की का ऐसा व्यवहार देखकर लड़के के होश उड़ गए. इसके बाद लड़के ने जो किया सभी देखकर हैरान रह गए. फ्रेम में देखेंगे कि लड़की ने भी तुरंत पानी साफ करने का वाइपर उठाया और लड़की पर मार दिया. हैरानी तब होती है कि जब लड़के के अन्य दोस्त भी लड़की के साथ मारपीट पर उतर आते हैं. हालांकि अन्य लोगों की मदद से दोनों पक्षों को शांत कराया गया.

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एक्स पर देखें वीडियो

मालूम हो लड़का और लड़की से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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