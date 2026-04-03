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Funny Video Today: चाची ने भेजा काम पर मगर विवाह में ठुमके लगाने लगे चाचाजी, फिर जो हुआ पेट पकड़कर हंसेंगे | देखें वीडियो

Funny Video Today: इस वायरल वीडियो में चाचाजी और चाची से जुड़ा दृश्य दिखाया गया है. इसे देखकर शायद ही किसी की हंसी रुकेगी.

Published date india.com Published: April 3, 2026 12:04 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Funny Video Today

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा. वीडियो एक शादी का है, जहां डीजे की धुन पर लोग झूम रहे हैं. इसी बीच एंट्री होती है एक चाचाजी की, जो आते ही माहौल को और भी रंगीन बना देते हैं. चाचाजी बिना किसी झिझक के युवाओं के साथ डांस फ्लोर पर उतर जाते हैं, और ऐसे ठुमके लगाते हैं. सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं. उनका जोश और अंदाज देखकर लगता है जैसे आज वो पूरी महफिल लूटने के मूड से आए हैं.

चाचाजी को चाची ने दौड़ाया

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि चाचाजी डांस में इतने खो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती. लेकिन तभी कहानी में अचानक फिल्मी ट्विस्ट आता है. पीछे से चाची लाठी लेकर पहुंच जाती हैं. जैसे ही चाचाजी की नजर चाची पर पड़ती है, उनका सारा जोश एक सेकंड में गायब हो जाता है. फिर क्या था, चाचाजी तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं. यह पूरा सीन इतना मजेदार है कि देखने वाले हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. इसे देखकर मालूम होता है कि चाची ने उन्हें कोई काम बोला होगा मगर वो शादी में नाचने पहुंच गए होंगे.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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देखकर हंसी नहीं रुकेगी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि असली एंटरटेनमेंट तो ऐसे ही देसी पलों में छिपा होता है. चाचाजी और चाची की यह नोकझोंक लोगों को बहुत पसंद आ रही है. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हंसी-मजाक और मस्ती के ये छोटे-छोटे पल ही सबसे ज्यादा खुशी देते हैं. इसे memewalanews नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो पर आ चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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