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Funny Video Today: दीदी को उनके ही खेल में हरा दिया, शख्स की चालाकी देख हिल गई लड़की | देखें वीडियो

Funny Video Today: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि लड़की दुकान पर कुछ सामान खरीदने पहुंची है. वो दाम पूछती है और दुकानदार ने ऐसा जवाब दिया लड़की खुद उसके जाल में फंस गई.

Published date india.com Published: April 8, 2026 1:32 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Funny Video Today
दीदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Aaj Ka Funny Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें मोल-भाव का पूरा गेम ही पलट जाता है. आमतौर पर दुकानों पर ग्राहक अपनी कीमत मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दुकानदार ने ऐसा दांव चला कि सामने खड़ी लड़की खुद ही चौंक गई. वीडियो में नजर आता है कि एक लड़की दुकान पर सामान खरीदने पहुंचती है. बातचीत शुरू होते ही दुकानदार सीधा सवाल करता है कि फिक्स रेट बताए या मोल-भाव किया जाएगा. लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह मोल-भाव में माहिर है और कीमत खुद तय करेगी.

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खुद पर ही भारी पड़ गई चालाकी

इसके बाद दुकानदार खेल शुरू करता है और सामान की कीमत 1500 रुपये बताता है. लड़की बिना देर किए सीधे 500 रुपये बोल देती है, मानो उसने बड़ा दांव चल दिया हो. लेकिन असली ट्विस्ट यहीं आता है. दुकानदार तुरंत उसकी बात मान लेता है और सामान पैक करने को कह देता है. ये सुनते ही लड़की का एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद उसने ही कम कीमत बोलकर खुद को नुकसान कर लिया.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

यही छोटा सा पल पूरे वीडियो को मजेदार बना देता है. जहां लोग आमतौर पर दुकानदार से लड़ते-झगड़ते नजर आते हैं, वहीं यहां दुकानदार की चालाकी भारी पड़ जाती है और लड़की खुद ही सोच में पड़ जाती है. मालूम हो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स इसे देखकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि दीदी को उनके ही खेल में हरा दिया. इसी तरह एक अन्य कमेंट में लिखा गया कि असली खिलाड़ी तो दुकानदार निकला. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर banshirambhagwandass नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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