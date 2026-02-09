  • Hindi
Funny Video: घर के बाहर खड़ी बाइक चुराकर भाग गया भैंसा, कैमरे कैद हुआ ये नजारा होश उड़ा देगा | देखें वीडियो

Funny Video: वायरल हो वीडियो में देखेंगे कि भैंसा सचमुच बाइक चुराकर भागते हुए कैमरे में कैद हुआ है. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा होश उड़ जाएंगे.

Published: February 9, 2026 4:22 PM IST
बाइक चोर भैंसे का वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे. (Photo/Instagram)

Chor Ka Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार और हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी रिहायशी कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां सड़क पर अचानक दो भैंसे दौड़ते हुए नजर आते हैं. भैंसों को इस तरह तेजी से भागते देख सड़क पर मौजूद लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर हटकर सुरक्षित दूरी बना लेते हैं.

बाइक चोर निकला भैंसा

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों भैंसे काफी उग्र अंदाज में गली से गुजरते हैं. इसी दौरान एक भैंसे के गले में बंधी रस्सी सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में फंस गई. आमतौर पर ऐसी स्थिति में बाइक गिर जाती है या रस्सी टूट जाती है, लेकिन यहां मामला कुछ अलग ही हो गया. ताकतवर भैंसा बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और बाइक को रस्सी में फंसे-फंसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है.

सीसीटीवी में कैद हुआ नजारा

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि भैंसा बाइक को ऐसे खींचकर भाग रहा है, जैसे वह कोई हल्का-फुल्का खिलौना हो. कुछ ही सेकंड में बाइक सड़क पर घिसटती हुई काफी दूर तक चली जाती है. यह नजारा देखकर लोग पहले तो सन्न रह जाते हैं, फिर बाद में इस पर हंसी भी नहीं रोक पाते.

क्या बोले नेटिजन्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही नेटिजन्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ‘भैंसा अब बाइक चोर बन गया है. वहीं कुछ लोगों ने इसे ‘सबसे ताकतवर चोर’ तक कह डाला. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि ‘आजकल चोरी के तरीके भी काफी क्रिएटिव हो गए हैं.’

देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे

हालांकि, वीडियो के वायरल होने के बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि आवारा पशुओं का इस तरह सड़कों पर दौड़ना कितना खतरनाक हो सकता है. अगर उस समय कोई व्यक्ति बाइक के पास खड़ा होता या सड़क पर भीड़ होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल यह सीसीटीवी फुटेज लोगों के लिए हंसी और हैरानी का कारण बना हुआ है. भैंसे द्वारा बाइक टचुरानेट का यह अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर शेयर कर रहे हैं.

