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Funny Video Today: विदाई में दुल्हन को रुलाने की कोशिश करने लगे सभी, मगर उसने जो किया हंसते चले जाएंगे | देखें वीडियो
Funny Video Today: सोशल मीडिया पर शादी का यह वीडियो जिसने भी देखा दंग रह गया. इसमें दिखाए गया एक-एक सीन किसी को भी लोटपोट कर देगा.
Funny Video Today: इंडियन शादियों में विदाई का समय सबसे भावुक माना जाता है. आमतौर पर इस दौरान दुल्हन और उसके परिवार के लोग भावुक होकर रोने लगते हैं. मगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इससे बिल्कुल अलग नजर आ रहा है. इस वीडियो में एक दुल्हन विदाई के समय रोने की बजाय हंसती हुई दिखाई देती है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों का ध्यान तेजी से खींच रहा है. शादी के ऐसे पलों में जहां आमतौर पर आंखों में आंसू होते हैं, वहीं दुल्हन ने माहौल ही बदलकर रख दिया.
दुल्हन को रुलाने की कोशिश
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विदाई के समय आस-पास खड़े रिश्तेदार दुल्हन से कहते हैं कि थोड़ा रो लो, क्योंकि यह भावुक पल होता है. लेकिन दुल्हन बड़ी ही मासूमियत से जवाब देती है कि उसे रोना ही नहीं आ रहा है. इतना ही नहीं, वह यह बात कहते-कहते खुद हंसने लगती है. दुल्हन की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भी हंस पड़ते हैं. माहौल, जो पहले भावुक होना चाहिए था, अचानक हंसी-खुशी में बदल जाता है. दुल्हन का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है और यही इस वीडियो की सबसे खास बात बन गई है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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दुल्हन का क्यूट अंदाज हुआ वायरल
शादी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर weddingsfever नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसी दुल्हन देखी है जो विदाई में रोई नहीं. दुल्हन की क्यूटनेस और उसका बेफिक्र अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. यह वीडियो यह भी दिखाता है कि हर इंसान अपनी भावनाओं को अलग-अलग तरीके से जाहिर करता है. जरूरी नहीं कि हर दुल्हन विदाई के समय रोए ही. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.