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Funny Video Today: ड्राइविंग के दौरान ही पति से रूठ गई पत्नी, फिर जो दिखा यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर पति-पत्नी से जुड़ा यह वीडियो जिसने भी देखा लोटपोट हो गया. अंत का सीन तो वाकई होश उड़ाएगा.

Published date india.com Updated: March 28, 2026 8:58 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Funny Video Today

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर यूं तो एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. मगर इनमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक देखे जाते हैं. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और चौंक भी रहे हैं. वीडियो में पति-पत्नी कार में सफर करते नजर आते हैं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है. पत्नी गाड़ी चला रही होती है और पति आराम से बैठा होता है. लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि पत्नी नाराज हो जाती है. वह गुस्से में स्टीयरिंग छोड़ देती है, मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगती है. यह पूरा दृश्य देखने में बेहद मजेदार लगता है, क्योंकि पति तुरंत गाड़ी संभालने की कोशिश करता है और साथ ही पत्नी को मनाने में भी लग जाता है.

गाड़ी चलाते हुए रूठ गई पत्नी

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पत्नी को नाराज होता देख पति की हालत खराब हो जाती है. एक तरफ उसे अचानक गाड़ी का कंट्रोल संभालना पड़ता है, तो दूसरी तरफ वह पत्नी को मनाने की कोशिश करता रहता है. वह बार-बार उसे शांत करने और वापस स्टीयरिंग पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं होती. इस दौरान दोनों के बीच की नोकझोंक दर्शकों को हंसी में डाल देती है. कई लोग इसे एक मजेदार कपल मोमेंट मानकर शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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अचानक छोड़ दी स्टीयरिंग

हालांकि यह वीडियो जितना मनोरंजक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. चलती गाड़ी में इस तरह का व्यवहार सड़क हादसों को न्योता दे सकता है. स्टीयरिंग छोड़ देना या ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकाना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है. इसलिए ऐसे वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही देखना चाहिए और वास्तविक जीवन में ऐसी हरकतों से बचना चाहिए. यह वीडियो संभवतः किसी प्रैंक का हिस्सा है, लेकिन इससे यह सीख जरूर मिलती है कि सड़क पर सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए. वीडियो को pinki_bhola88 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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