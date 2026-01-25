By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Funny Video Today: महिला ने घर में सफाई के लिए बाहर रख दिया महंगा सोफा, झट से उठा ले गई कचरा गाड़ी | देखें वीडियो
Funny Video: इस पूरी घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा.
Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. यह वीडियो एक साधारण घरेलू काम से जुड़ा है, लेकिन इसमें छोटा-सा गलतफहमी भरा हादसा इसे बेहद मजेदार बना देता है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला अपने घर की साफ-सफाई कर रही थी. इसी दौरान उसने अपने घर के महंगे सोफे को अच्छी तरह साफ किया और उसे ठीक से सुखाने के लिए घर के बाहर धूप में रख दिया.
घर बाहर रखा था सोफा
महिला का इरादा बिल्कुल साफ था. सोफा जल्दी सूख जाए और दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए. लेकिन किसे पता था कि यही फैसला उसके लिए परेशानी और इंटरनेट के लिए मनोरंजन का कारण बन जाएगा. दरअसल, उसी समय इलाके में कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी पहुंच जाती है. कचरा गाड़ी के कर्मचारी बाहर रखे सोफे को देखते हैं और बिना आसपास ध्यान दिए यह मान लेते हैं कि किसी ने पुराना और बेकार सोफा कचरे में फेंक दिया है.
उठा ले गए सफाई कर्मचारी
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कर्मचारी पलक झपकते ही सोफे को उठाते हैं और सीधे कचरा गाड़ी में डाल देते हैं. यह सब इतनी तेजी से होता है कि महिला को संभलने या बाहर आकर कुछ कहने का मौका तक नहीं मिलता. जब तक वह घर के अंदर से बाहर आती है, तब तक उसका महंगा सोफा कचरा गाड़ी के साथ ‘यात्रा’ पर निकल चुका होता है.
एक्स पर देखें वीडियो
Garbage Service Mistakenly Collects Sofa After It Was Cleaned and Left Outside to Dry pic.twitter.com/8skHMw4huU
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 24, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
इस पूरी घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा. नेटिजन्स इस वीडियो पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि ‘घर के बाहर कुछ भी रखने से पहले सौ बार सोचना चाहिए’, तो कोई इसे दिन का सबसे फनी वीडियो बता रहा है. हालांकि यह घटना महिला के लिए नुकसान भरी रही, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह हंसी का बड़ा कारण बन गई है. मालूम हो मजेदार वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.