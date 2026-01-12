Hindi Viral

Funny Video: रील के चक्कर में अपनी रेल बनवा बैठी महिला, नजारा देखकर पूरा दिन हंसी नहीं रुकेगी | देखें वीडियो

Funny Video: वायरल वीडियो में देखेंगे रील शूट करने के लिए महिला रसोई में पहुंच गई और डांस करने लगी. मगर तभी जो कुछ हुआ हंसी नहीं रोक पाएंगे.

रील बना रही महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Women Funny Video Today: सोशल मीडिया के जमाने में आज हर कोई खुद को मशहूर बनाने की कोशिश में जुटा है. इसके लिए युवाओं से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक वो सबकुछ करते हैं जिससे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके. इस क्रम में कभी-कभी वो खुद को भी नुकसान पहुंचा बैठते हैं. अभी एक महिला से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें महिला ने यूनिक रील शूट करने के लिए ऐसी लोकेशन चुनी जो बाद में उसे के लिए मुसीबत बन गई. यानी महिला अनोखे रील शूट करने के चक्कर में खुद की ही रेल बनवा बैठी.

रसोई में रील शूट करना पड़ा भारी

बरहाल महिला से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसमें देखेंगे कि महिला रसोई के अंदर रील शूट करने का प्लान बनाती है. इसके लिए रसोईघर के ठीक सामने कैमरा फिट कर दिया. अब बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है वो चौंकाता भी है और हंसी भी बहुत आती है. इसमें देखेंगे कि गाना शुरू होते ही महिला कूदकर रसोई में पहुंचती है और स्लैब के ऊपर खड़ी हो गई. वो वहीं खड़े होकर डांस करती है. कुछ सेकंड डांस के बाद वो नीचे उतरती है.

मगर इस क्रम में उसका हाथ चूल्हे पर रखे गर्म बर्तन पर जा लगा. हाथ लगा तो उसमें रखा गर्म पानी से महिला का हाथ जल गया. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसमें महिला की बेवकूफी देखकर पूरा दिन हंसी नहीं रुकेगी. हालांकि बाद में महिला ने किसी तरह खुद को संभाला और कैमरा ऑफ किया. मालूम हो रसोई में रील शूट करते हुए महिला का वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसे इंस्टाग्राम पर nehashakya706 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो पर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं.

