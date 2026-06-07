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Viral Video: ऑफिस एंप्लॉई से 10 हजार ज्यादा निकली सफाई कर्मचारी की सैलरी, पता चलते ही मुंह लटकाकर बैठ गया बेचारा

Funny Video: वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक सफाई कर्मचारी ऑफिस में टेबल साफ करने पहुंचता है. तभी वहां मौजूद एक सीनियर कर्मचारी मजाक-मजाक में उससे उसकी सैलरी के बारे में पूछ लेता है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 7, 2026, 6:50 PM IST
Viral Video Today
ऑफिस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो किसी ऑफिस का नजर आता है, जहां सभी कर्मचारी अपने-अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं. माहौल पूरी तरह सामान्य और खुशमिजाज है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा खुलासा होता है कि एक कर्मचारी का चेहरा उतर जाता है और पूरा ऑफिस ठहाकों से गूंज उठता है. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक सफाई कर्मचारी ऑफिस में टेबल साफ करने पहुंचता है. तभी वहां मौजूद एक सीनियर कर्मचारी मजाक-मजाक में उससे उसकी सैलरी के बारे में पूछ लेता है. पहले तो चाचाजी थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन फिर धीरे से बताते हैं कि उन्हें हर महीने 30 हजार रुपये वेतन मिलता है.

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सफाई कर्मचारी की सैलरी 30 हजार रुपये महीना

बस यहीं से वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है. सीनियर कर्मचारी तुरंत पास में बैठे एक जूनियर एंप्लॉई के पास पहुंचता है और उससे उसकी सैलरी पूछता है. कर्मचारी पहले तो जवाब देने से बचता नजर आता है. हालांकि जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसकी सैलरी 20 हजार रुपये है, तो वह गर्दन हिलाकर हां कर देता है. इसके बाद जो रिएक्शन सामने आता है, उसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. अपनी सैलरी सफाई कर्मचारी से 10 हजार रुपये कम सुनने के बाद कर्मचारी का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है. वह चुपचाप मुंह लटकाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है. दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी समेत ऑफिस में मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो को इंस्टाग्राम पर sha_hidlodhi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘भाई का दर्द चेहरे पर साफ दिख रहा है.’ दूसरे ने कहा, ‘इतनी पढ़ाई के बाद भी ये दिन देखना पड़ रहा है.’ वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, ‘आज से ऑफिस वाला मोटिवेशन खत्म.’ हालांकि वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया लगता है, लेकिन कर्मचारी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लोग इसे ‘दुखद कॉमेडी’ का परफेक्ट उदाहरण बता रहे हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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