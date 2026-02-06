  • Hindi
  • Viral
  • Funny Video Today Hansi Ka Video Google Trends Man Did Omg Thing In Fish Market You Cant Control Your Laugh

Funny Video Today: गलती से मछली की जगह पानी में फेंक दिया मोबाइल, फिर जो हुआ दुखी बंदा भी हंस देगा | देखें वीडियो

Funny Video Today: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह शख्स के साथ मछली मार्केट में अजीब घटना घट जाती है. इसे देखकर हर कोई हंस पड़ेगा.

Published date india.com Published: February 6, 2026 9:10 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Funny Video Today

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही हंसी छूट जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सामने है, जिसमें एक शख्स ताजी मछली खरीदने गया था. मगर उसके साथ चौंकाने वाली घटना घट जाती है. वहां वह पानी से मछली निकालता है और बड़े गर्व के साथ उसकी फोटो खींचता है. लगता है कि वह फोटो अपने परिवार वालों को भेजना चाहता है, ताकि उन्हें दिखा सके कि उसने कितनी ताजी और अच्छी मछली खरीदी है. वीडियो की शुरुआत बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन आगे जो होता है, वही इस वीडियो को खास और बेहद मजेदार बना देता है.

मछली की जगह पानी में फेंका मोबाइल

देख सकते हैं कि फोटो खींचने के बाद शख्स मछली को वापस पानी में रखने लगता है. लेकिन इसी दौरान उससे एक बड़ी और मजेदार गलती हो जाती है. वह मछली की जगह अपना मोबाइल फोन ही पानी में डाल देता है. वहीं मछली को वह मोबाइल समझकर अपने हाथ में पकड़ लेता है और आगे बढ़ने लगता है. कुछ सेकंड तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता. आसपास खड़े लोग भी पहले तो समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है. जैसे ही उसे ध्यान आता है कि उसके हाथ में मछली है और मोबाइल गायब है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं. यही पल वीडियो को और भी हास्यास्पद बना देता है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

छूट जाएगी हंसी

मोबाइल पानी में गिरने का एहसास होते ही शख्स घबरा जाता है और तुरंत पानी में मोबाइल ढूंढने लगता है. वह इधर-उधर हाथ मारकर फोन खोजने की कोशिश करता है. आस-पास मौजूद लोग इस पूरे दृश्य को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते. सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को
sole_of_india नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो पर आ चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.