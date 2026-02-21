By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Funny Video Today: शख्स ने तंबाकू पटका तो लोगों ने समझ ली ताली, फिर जो दिखा हंसी नहीं रोक पाएंगे | देखें वीडियो
Funny Video Today: सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया सीन हंसने पर मजबूर कर देगा.
Funny Video Today: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसे देखकर चाहकर भी कोई हंसी नहीं रोक पाएगा. वीडियो में एक बड़ा हॉल दिखाई देता है, जहां सभी सीटें खचाखच भरी हुई हैं. ऐसा लगता है कि वहां कोई खास कार्यक्रम या शो चल रहा है. हर कोई कार्यक्रम का आनंद ले रहा है. इसी बीच कैमरा एक ऐसे शख्स पर जाता है, जो दर्शकों के बीच आराम से बैठा हुआ है. पहली नजर में वह भी बाकी लोगों की तरह सामान्य ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह ऐसी हरकत कर देता है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.
बजने लगी ताली
वायरल वीडियो में दिखता है कि वह शख्स चुपचाप अपनी जेब से तंबाकू निकालता है और उसे हाथ पर रखने लगता है. वह बहुत सामान्य अंदाज में तंबाकू तैयार कर रहा होता है, ताकि किसी का ध्यान उसकी ओर न जाए. लेकिन जैसे ही वह तंबाकू को जोर से हाथ पर पटखता है, आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है. वहां मौजूद लोग उसे ताली समझ लेते हैं. बस फिर क्या था, एक-एक कर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं. कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है. यह देखकर वह शख्स खुद भी चौंक जाता है और इधर-उधर देखने लगता है कि आखिर हुआ क्या.
एक्स पर देखिए वीडियो:
इतना पॉवर है तम्बाखू मे……..पुरे हॉल मे तालियाँ बजने लगी .. pic.twitter.com/R1kMSepR7P
— Komal Rathore (@Shekhawat_089) February 20, 2026
हंसी नहीं रोक पाया कोई
जब लोगों को असली वजह समझ आती है तो माहौल और भी मजेदार हो जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. यूजर्स कमेंट में लिख रहे हैं कि ‘एक तंबाकू ने पूरा शो हिट कर दिया’ तो कोई कह रहा है, ‘गलत टाइम पर सही आवाज.’ कई लोग इसे साल का सबसे फनी मोमेंट बता रहे हैं. इस मजेदार वीडियो को @Shekhawat_089 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. इसे अभी तक लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.