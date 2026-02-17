By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Funny Video: गलती से भिखारियों की लाइन में बैठ गई महिला, फिर जो हुआ देखकर हंसी छूट जाएगी | देखें वीडियो
महिला मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचती है. परिसर में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ है और महिला इसी कारण अपने बच्चे को लेकर किनारे पर बैठ गई.
Funny Video Today: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित एक मंदिर परिसर से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ दिखाई दे रही है. भक्त बड़ी संख्या में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं. इससे परिसर में काफी चहल-पहल और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति नजर आती है. इसी भीड़ के बीच एक महिला भी अपने छोटे बच्चे के साथ मंदिर में नजर आती है. लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण वह असहज महसूस करने लगी. बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए महिला परिसर के करीब किनारे पर जाकर बैठ गई ताकि बच्चे को थोड़ा आराम दे सके और उसे सुलाने की कोशिश कर सके.
महिला को समझ लिया भिखारी
मगर फिर वीडियो में आगे जो कुछ दिखाई देता है, वह लोगों को हंसी से लोटपोट कर रहा है. दरअसल महिला अनजाने में उस जगह जाकर बैठ गई, जहां पहले से कुछ भिखारी लाइन लगाकर बैठे थे. भीड़भाड़ और जल्दबाजी में उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह भिखारियों की लाइन में बैठी है. तभी एक भक्त महिला के पहुंचा है और लाइन में बैठे लोगों को भीख देने लगता है. महिला को भी उसी कतार का हिस्सा समझकर वह उसके सामने भी कुछ पैसे रख देता है और आगे बढ़ जाता है. अचानक अपने सामने पैसे रखे देख महिला पहले तो चौंक जाती है और बेहद असहज महसूस करती है. महिला के कुछ समझ नहीं आता कि वो इसपर क्या प्रतिक्रिया दे.
हालांकि स्थिति समझ में आते ही महिला खुद अपनी गलती पर हंसने लगती है. वीडियो में साफ दिखता है कि बाद में महिला अपनी हंसी नहीं रोक पाती और आसपास के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर मुस्कुराते नजर आते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे मजेदार बताते हुए तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर indianewslive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.