VIDEO: किचन में पत्नी की मदद करने पहुंच गया पति, मगर तुरंत झापड़ खाकर बैठ गया बेचारा
Funny Video Today: वीडियो की शुरुआत में पत्नी किचन में दूध उबाल रही है. पत्नी बड़े आराम से काम कर रही है. मगर तभी पति किचन में पहुंचा, मानो काम में थोड़ा हाथ बटा देगा.
Husband Wife Fight Video: सोशल मीडिया पर पति-पत्नी से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें पति अपनी पत्नी की किचन में मदद करने के इरादे से पहुंचा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ उल्टा कर दिया. इससे अपनी गलती की वजह से बेचारे को पत्नी से झापड़ खाना पड़ गया. पत्नी से झापड़ खाते हुए पति का ये वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है, जो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है.
किचन में पत्नी की मदद करने पहुंचा पति
वीडियो की शुरुआत में पत्नी किचन में दूध उबाल रही है. पत्नी बड़े आराम से काम कर रही है. मगर तभी पति किचन में पहुंचा, मानो काम में थोड़ा हाथ बटा देगा. पत्नी की नकल करते हुए पति बर्तन पर फूंक मारता है ताकि उबल रहा दूध बाहर ना निकले. मगर उसने जैसे ही फूंक मारी दूध बर्तन से बाहर निकल गया. गैस पर रखे बर्तन से दूध फैलने लगता है. इधर पति की ऐसी हरकत देखकर पत्नी को तुरंत गुस्सा आ गया. उसने तुरंत पति को झापड़ मार दिया. फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जो किसी को भी हंसने पर मजबूर कर देगा.
एक्स पर देखें वीडियो
Husband Tries to Copy Wife’s Milk
Hack, Accidentally Creates Peak pic.twitter.com/IHa0xTc6HO
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 6, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
इधर पत्नी के ऐसे व्यवहार से पति हैरान रह जाता है. मगर पत्नी का चेहरा गुस्से से लाल नजर आता है. मालूम हो वीडियो पति-पत्नी के इस वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, ‘टास्क फेल्ड सक्सेसफुल.’ दूसरे ने कहा, ‘पत्नी के साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो.