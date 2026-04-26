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Funny Video Today: नदी किनारे फोटोशूट कराने पहुंची थी लड़की, मगर जो हुआ सोच-सोचकर हंसेंगे | देखें वीडियो
Funny Video Today: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह फोटोशूट करना लड़की खुशी-खुशी पहुंचती है. मगर ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी.
Ladki Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. इनमें कुछ नजारे इतने फनी होते हैं कि जब भी देखो हंसी आ ही जाती है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. यह वीडियो एक लड़की से जुड़ा है, जो नदी किनारे फोटोशूट कराने पहुंची थी. शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है और लड़की बड़े आराम से फोटोशूट के लिए तैयार होती नजर आती है. लेकिन कुछ ही पलों में ऐसा मजेदार हादसा हो जाता है, जिसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है.
फोटोशूट कराना पड़ा भारी
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की लाल रंग की ड्रेस पहनकर नदी किनारे फोटोशूट करा रही होती है. फोटोग्राफर उसकी अलग-अलग पोज में तस्वीरें ले रहा होता है. तभी वह एक झूले पर जाकर बैठ जाती है, जो पानी के ऊपर लगा होता है. लड़की जैसे ही झूले पर बैठकर पोज देने लगती है, अचानक झूले की रस्सी टूट जाती है. इसके बाद वह सीधे पानी में जा गिरती है. यह पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि देखने वाले भी चौंक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल यह बेहद मजेदार लगने लगता है.
इंस्टाग्राम पर देखिए यह वीडियो:
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देखते ही छूटेगी हंसी
इस घटना के बाद लड़की खुद भी हंसने लगती है और किसी तरह वापस किनारे पर आ जाती है. यही बात इस वीडियो को और भी खास बनाती है, क्योंकि वह इस स्थिति को मजाक में लेती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं. यह वीडियो punjabi_industry__ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. चंद सेकेंड के वीडियो पर हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी आ चुके हैं.