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मजनू भाई ने सालों पहले बनाई थी पेंटिंग वो सच हो गई आज, जमकर वायरल हो रहा ये जबरदस्त वीडियो

Funny Video Today: वीडियो में दिखा नजारा इतना मजेदार है कि यूजर्स कह रहे हैं कि मजनू भाई ने सालों पहले जो पेंटिंग बनाई थी, वह आखिरकार हकीकत में बदल गई.

Written by: Ikramuddin
Published: June 4, 2026, 10:54 PM IST
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखने के बाद लोगों को सीधे बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ‘वेलकम’ का मशहूर किरदार मजनू भाई याद आ रहा है. वीडियो में दिखा नजारा इतना मजेदार है कि यूजर्स कह रहे हैं कि मजनू भाई ने सालों पहले जो पेंटिंग बनाई थी, वह आखिरकार हकीकत में बदल गई. दरअसल इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बेहद दिलचस्प दृश्य देखने को मिलता है. एक गधा पेड़ के नीचे खड़ा है और उसकी पीठ पर एक बकरा सवार होकर आराम से पेड़ की पत्तियां खा रहा है. जानवरों की यह अनोखी जोड़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.

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सच हो गया फिल्म वाला सीन

इससे पहले फिल्म ‘वेलकम’ में मजनू भाई का किरदार अपनी ऐसी ही अजीबोगरीब पेंटिंग्स के लिए काफी मशहूर हुआ था. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस पेंटिंग की हुई थी जिसमें घोड़े के ऊपर गधा बना हुआ नजर आता है. वायरल वीडियो देखने के बाद लोग उसी पेंटिंग से इसकी तुलना कर रहे हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसे मजनू भाई की पेंटिंग के साथ जोड़ दिया. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि आखिरकार कलाकार की कल्पना सच साबित हो गई.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वायरल क्लिप को देखकर लोग अपने दोस्तों को टैग कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘मजनू भाई भविष्य देख सकते थे.’ वहीं दूसरे ने कमेंट किया, ‘अब समझ आया कि वो पेंटिंग मजाक नहीं थी.’ कई लोगों ने हंसने वाले इमोजी के साथ वीडियो को शेयर किया. महज कुछ सेकंड की इस क्लिप ने इंटरनेट पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली है. वीडियो में कोई खास घटना नहीं होती, लेकिन जानवरों की यह अनोखी जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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