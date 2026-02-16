By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: कुछ ना मिला तो बकरियों का ही बर्थडे सेलिब्रेट करने लगा शख्स, पहले दावत खिलाई फिर खूब नचाया
शख्स ने कुछ खास करने के लिए ऐसा जश्न मनाया कि पूरा गांव चर्चा में आ गया. दरअसल जब कोई खास मौका नहीं मिला तो उसने अपनी ही बकरियों का जन्मदिन धूमधाम से मनाने का फैसला कर लिया.
Funny Video Today: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गौरा डांडा गांव से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने कुछ खास करने के लिए ऐसा जश्न मनाया कि पूरा गांव चर्चा में आ गया. जब कोई खास मौका नहीं मिला तो उसने अपनी ही बकरियों का जन्मदिन धूमधाम से मनाने का फैसला कर लिया. अब यह अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कार्ड देकर लोगों को न्योता दिया
जानकारी के मुताबिक गांव निवासी लालाराम श्रीवास्तव ने अपनी दो बकरियों का जन्मदिन बिल्कुल शाही अंदाज में मनाया. इस मौके पर बाकायदा कार्ड छपवाकर गांव के लोगों को न्योता दिया गया. बकरियों को नहलाकर सजाया गया, उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गईं और खास तैयारियां की गईं. कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक पाठ से हुई, जिसके बाद जश्न का माहौल बन गया.
डीजे की धुन पर जमकर नाचे लोग
शाम होते ही डीजे की धुन पर गांव के युवा और बच्चे जमकर थिरकते नजर आए. करीब 200 लोगों के लिए दावत का इंतजाम किया गया था. लोगों ने खाना खाया और फिर देर रात तक डांस का सिलसिला चलता रहा. गांव में ऐसा माहौल बना जैसे किसी शादी या बड़े उत्सव का आयोजन हो.
एक्स पर देखें वीडियो
India is not for Beginner
इंसानों का बर्थडे मनाते तो आपने सबको देखा होगा लेकिन यहां..
बकरियों का बर्थडे मनाया गया
पूरे मुहल्ले को निमंत्रण दिया गया
ढोल नगाड़ों और म्यूजिक के साथ जश्न भी मनाया गया
मामला यूपी के हरदोई का है pic.twitter.com/iw4ZEH58aJ
— Kabbu Chuphal (@KabbuC8576) February 16, 2026
ग्रामीणों का कहना है कि शख्स अपनी बकरियों को परिवार का हिस्सा मानता है और उसी प्यार के चलते उसने यह अनोखा जश्न मनाया. फिलहाल इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा और शेयर किया जा रहा है. लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.