  • Hindi
  • Viral
  • Funny Video Today Man Quietly Puts Buffalo Into Basket Then Runs Away At Lightning Speed Funny Video Went Viral

VIDEO: चुपचाप आराम से बैठी भैंस को टोकरी में रख लिया, फिर गोली की रफ्तार से भाग निकला शख्स

Funny Video Today: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि शख्स ने भैंस को टोकरी में रखा और गोली की रफ्तार से भाग निकला. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आया हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.

Published date india.com Published: January 29, 2026 2:41 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Funny Video
मजेदार वीडियो लोगों को खूब पसंद आया है. (Photo/Instagram)

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने के साथ-साथ चौंका भी दिया है. यह वीडियो किसी ग्रामीण क्षेत्र का नजर आता है, जहां एक भैंस खूंटे से बंधी हुई नजर आती है और पास ही उसका बछड़ा खड़ा होता है. सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक एक शख्स हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंचता है. पहले तो लगता है कि शायद वह भैंस को चारा देने या किसी घरेलू काम के लिए आया है, लेकिन तभी वह शख्स ऐसा कारनामा कर दिखाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती.

जमीन में 1000 फीट नीचे ही कैमरा भेज दिया, अंदर का नजारा देखकर खुद कांप गया शख्स

शख्स ने पूरी भैंस को उठाकर आराम से टोकरी में रख लिया. यह नजारा इतना अजीब और असंभव लगता है कि पहली बार देखने वाले को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता. हैरानी यहीं खत्म नहीं होती. भैंस को टोकरी में रखने के बाद वह शख्स गोली की रफ्तार से दौड़ लगाता है और देखते-देखते कुछ ही सेकंड में काफी दूर निकल जाता है. वीडियो में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा दिखाई गई है कि लोग इसे सुपरहीरो वाली ताकत से जोड़कर देखने लगे हैं. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि ‘लगता है गांव में भी अब मार्वल के हीरो पहुंच गए हैं.’

हालांकि वीडियो को लेकर एक अहम बात साफ करना जरूरी है. यह वीडियो पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. इसमें दिखाए गए सीन वास्तविक नहीं हैं, बल्कि तकनीक के जरिए कल्पना को हकीकत जैसा रूप दिया गया है. इसके बावजूद वीडियो की क्रिएटिविटी और एआई का इस्तेमाल लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई इसे ‘भैंस एक्सप्रेस’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ‘अब गांव में भी फिटनेस का लेवल अलग है.’ कुल मिलाकर, यह एआई वीडियो मनोरंजन का शानदार उदाहरण बन गया है और यह भी दिखाता है कि आज के दौर में तकनीक किस तरह लोगों को हंसाने और चौंकाने का काम कर रही है. मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर virendra_sisodia29 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.