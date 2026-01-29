By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: चुपचाप आराम से बैठी भैंस को टोकरी में रख लिया, फिर गोली की रफ्तार से भाग निकला शख्स
Funny Video Today: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि शख्स ने भैंस को टोकरी में रखा और गोली की रफ्तार से भाग निकला. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आया हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.
Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने के साथ-साथ चौंका भी दिया है. यह वीडियो किसी ग्रामीण क्षेत्र का नजर आता है, जहां एक भैंस खूंटे से बंधी हुई नजर आती है और पास ही उसका बछड़ा खड़ा होता है. सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक एक शख्स हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंचता है. पहले तो लगता है कि शायद वह भैंस को चारा देने या किसी घरेलू काम के लिए आया है, लेकिन तभी वह शख्स ऐसा कारनामा कर दिखाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती.
शख्स ने पूरी भैंस को उठाकर आराम से टोकरी में रख लिया. यह नजारा इतना अजीब और असंभव लगता है कि पहली बार देखने वाले को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता. हैरानी यहीं खत्म नहीं होती. भैंस को टोकरी में रखने के बाद वह शख्स गोली की रफ्तार से दौड़ लगाता है और देखते-देखते कुछ ही सेकंड में काफी दूर निकल जाता है. वीडियो में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा दिखाई गई है कि लोग इसे सुपरहीरो वाली ताकत से जोड़कर देखने लगे हैं. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि ‘लगता है गांव में भी अब मार्वल के हीरो पहुंच गए हैं.’
हालांकि वीडियो को लेकर एक अहम बात साफ करना जरूरी है. यह वीडियो पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. इसमें दिखाए गए सीन वास्तविक नहीं हैं, बल्कि तकनीक के जरिए कल्पना को हकीकत जैसा रूप दिया गया है. इसके बावजूद वीडियो की क्रिएटिविटी और एआई का इस्तेमाल लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई इसे ‘भैंस एक्सप्रेस’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ‘अब गांव में भी फिटनेस का लेवल अलग है.’ कुल मिलाकर, यह एआई वीडियो मनोरंजन का शानदार उदाहरण बन गया है और यह भी दिखाता है कि आज के दौर में तकनीक किस तरह लोगों को हंसाने और चौंकाने का काम कर रही है. मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर virendra_sisodia29 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.