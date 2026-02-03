By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: अब ये क्या कर बैठे पाकिस्तानी खिलाड़ी, फोटो सेशन के बाद कुर्सी ही लेकर भाग निकले | देखें फनी वीडियो
Funny Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि फोटो सेशन के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ग्राउंड से कुर्सियां उठाकर साथ लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं.
Pakistan Cricket Team Ka Video: क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तानी टीम हमेशा से सुर्खियां बटोरती रही है, लेकिन इस बार वजह कोई शानदार शतक या विकेट नहीं, बल्कि एक फोटो सेशन के बाद की ‘कुर्सी चोरी’ है. जी हां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी टीम फोटो खिंचवाने के बाद कुर्सियां उठाकर मैदान से भागते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो इतना मजेदार है कि देखते ही हंसी नहीं रुकती, और अब ये इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.
फोटोशूट के बाद कुर्सी ले गए खिलाड़ी
मामला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालिया फोटोशूट का. खिलाड़ी मैदान पर हरी जर्सी में लाइन से बैठे थे, कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे. लेकिन जैसे ही फोटो सेशन खत्म हुआ, सारे खिलाड़ी खड़े हुए और कुर्सियां उठाकर चलते बने. एक खिलाड़ी तो कुर्सी उठाते वक्त लड़खड़ा भी गया. वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में ‘Ooo Poor Pakistanis’ का टेक्स्ट चल रहा है, जो पाकिस्तान की ‘गरीबी’ पर तंज कसता नजर आ रहा है.
क्या बोले नेटिजन्स
सोशल मीडिया यूजर्स तो इस पर मीम्स की बौछार कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘पाकिस्तान टीम को मैच जीतने से ज्यादा कुर्सियां बचाने की फिक्र है.’ दूसरा बोला, ‘अगली बार क्या, स्टेडियम ही उठा लेंगे?’ लेकिन कुछ पाकिस्तानी फैंस ने बचाव में कहा कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ऐसा करती है.
एक्स पर देखें वीडियो
POVERTY LEVEL OF PAKISTAN
– During a photoshoot session.
– Used 3rd-class chairs and covered them smartly.
– As soon as the photoshoot ended…
– Players stood up and took the chairs with them.
– Otherwise, ground staffs might expose it in front of the crowd. pic.twitter.com/56n8lFE3pU
— Jara (@JARA_Memer) February 2, 2026
वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं और ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है. बताया गया कि कुर्सियां ‘थर्ड क्लास’ थीं और उन्हें कवर करके इस्तेमाल किया गया था. ताकि ग्राउंड स्टाफ के सामने शर्मिंदगी ना हो. क्या ये गरीबी का मजाक है या बस एक फनी मोमेंट? जो भी हो, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @JARA_Memer नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.