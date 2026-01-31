  • Hindi
Funny Video Today: पुलिस को ही चकमा देकर भाग निकला बाइक सवार, देख लिया तो पेट पकड़कर हंसेंगे आज | देखें वीडियो

Funny Video Today: वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह बाइक सवार बंदे ने पुलिस को तगड़ा चकमा दिया, और मौके से भाग निकला

Published date india.com Published: January 31, 2026 10:46 AM IST
Funny Video Today
Photo: sanjaysigh_1/Instagram

Funny Video Today: हंसी-मजाक और प्रैंक से जुड़े वीडियो की सोशल मीडिया पर भरमार है. इनमें कई नजारे लोटपोट कर देने वाले होते हैं तो कई ऐसे होते हैं जिन्हें जब देखो हंसी आ जाती है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बाइक सवार शख्स अपने दोस्त के साथ पुलिसवालों को ही चकमा देकर भाग जाता है. इस दौरान पुलिसकर्मी उसे पकड़ने की खूब कोशिश करते हैं. मगर फिर भी शख्स चालाकी दिखाकर भाग जाता है. अंत में पुलिस को ही उनके सामने हार मानना पड़ता है. अब इसका वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है.

पुलिस को दिया चकमा
ध्यान खींच रहे इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिसवाले सड़क किनारे खड़े रहते हैं. तभी एक बाइक सवार शख्स बिना हेलमेट के तेजी से बाइक लेकर निकलने लगता है. पुलिसवाले देखते ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं. मगर वो पुलिस को देखते ही बाइक दूसरी दिशा में घुमा लेता है और भागने लगता है. पुलिसवाले उसका पीछा करते हैं तभी एक दूसरा शख्स बाइक लेकर आ जाता है. अब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है. मगर वो उन्हें चकमा देकर नहर वाली रोड पकड़ लेता है. उतने में पहले वाला बाइक सवार वहां आ जाता है और वो भी बाइक घुमाकर नहर वाले रोड पर भाग जाता है.

भाग निकला बाइक सवार
इस तरह दोनों बाइक सवार बंदों ने एक साथ पुलिस को चकमा दे दिया. देखकर मालूम होता है कि दोनों दोस्त हैं और प्लान बनाकर भाग निकले. इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, ‘पुलिस को ही कंफ्यूज कर दिया दोनों ने.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘बेचारे पुलिस वाले अब किस किस को पकड़ें.’ इसी तरह के मजेदार रिएक्शन वीडियो पर पोस्ट हो रहे हैं. हालांकि इस वीडियो में कोई वास्तविकता नहीं है. ये सिर्फ एक प्रैंक वीडियो ही मालूम होता है. क्योंकि जिस तरह का सीन रचा गया है वैसा आमतौर पर नजर नहीं आता है.

यहां देखिए मजेदार वीडियो:

इतना ही नहीं पुलिसकर्मियों के जूतों पर नजर डालें तो उन्होंने स्पोर्ट्स शूज डाल रखे हैं. इन सब बातों से पता चलता है कि वीडियो सर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से क्रिएट किया गया होगा. वीडियो को sanjaysigh_1 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

