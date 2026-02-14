By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Funny Video Today: केले वाले से पूछा Banana कहां मिलेगा? फिर ऐसा जवाब आया पूछने वाला ही हिल गया | देखें वीडियो
Funny Video Today: इसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़का केले बेचने वाले से प्रैंक करने पहुंचता है. फिर ऐसा कुछ होता है जो वाकई लोटपोट कर देगा.
Funny Video Today: सबसे ज्यादा हंसी-मजाक से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर पसंद किए जाते हैं. इन्हीं में ऐसे-ऐसे नजारे दिखाई दे जाते हैं जिनके बारे में सोच-सोचकर हंसी आती है. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़का केले बेचने वाले दुकानदार से पूछता है कि ‘बनाना’ कहां मिलेगा. उसका यह सवाल सुनते ही एक पल के लिए दुकानदार चौंक गया. ऐसा लगा कि उसने शायद पहली बार ये शब्द सुना है. फिर उसने सवाल पूछने वाले लड़के से कहा कि आगे जाकर देख लो शायद वहीं मिल जाए.
केले वाले से प्रैंक
लड़का फिर आगे जाकर दूसरे केले वाले से सेम सवाल करता है. इस पर दूसरा दुकानदार भी चौंक जाता है. उसने भी अचरज भरी निगाहों से पहले उसकी तरफ देखा. फिर कह दिया कि यहां को ‘बनाना’ नहीं मिलता है. आगे जाकर देख लो शायद वहां मिल जाए. फिर क्या था लड़का वहां से आगे बढ़ा और एक और केले वाले से पूछने लगा, ‘यहां बनाना कहां मिलेगा.’ उस दुकानदार ने तो हद ही कर दी. उसने लड़के से कह दिया कि अगले मोड़ पर ‘बनाना’ मिलता है. इतना सुनते ही सवाल पूछने वाला शख्स ही एक पल के लिए हिल सा गया. वो यहां पर नहीं रुका वो एक और दुकानादार से सेम सवाल पूछने लगा.
यहां देखिए वीडियो को:
View this post on Instagram
जवाब पर लोटपोट हुए लोग
केले बेचने वाला ये दुकानदार भी अचरज में पड़ गया और अंत में कह दिया कि दूसरे चौक पर मिल जाएगा ‘बनाना.’ इस तरह लड़का लगातार यह प्रैंक करता रहा. उसे मालूम था कि केले बेचने वाले ये दुकानदार पढ़े-लिखे नहीं हैं. तो शायद वहां ये प्रैंक काम कर जाए. और हुआ भी कुछ ऐसा ही देखने वालों को खूब हंसी आती है. केले बेचने वाले लोगों के रिएक्शन ही सबसे ज्यादा हंसाने का काम करते हैं. हालांकि स्पष्ट कर दें कि यह वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है. इसे poppervishalofficial नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे देखकर नेटिजन्स हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और खूब रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.