Funny Video Today Rone Ki Awaj Se Zinda Ho Gaya Shaksh Google Trends Today Dead Man Came Back To Life When Woman Cried So Much See What Happened Next

Funny Video Today: शव के पास ऐसे रोई महिला तुरंत जिंदा हो गया बंदा, फिर उठते ही जड़ दिए कई झापड़ | देखें वीडियो

Funny Video Today: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह एक महिला शव के पास दहाड़े मारने लगती है. उसकी आवाज सुनकर ही मरा हुआ बंदा जिंदा हो जाता है. फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते.

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया. वीडियो की शुरुआत एक गंभीर माहौल से होती है. एक शव के पास बैठी महिला जोर-जोर से रोती नजर आती है. वह मातम में इस कदर डूबी हुई लगती है कि आसपास बैठी दूसरी महिलाएं भी उसके साथ विलाप कर रही हैं. महिला शव पर हाथ पटक-पटक कर रोती है और इतनी तेज आवाज में चिल्लाती है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं. पहली नजर में यह दृश्य बिल्कुल असली और भावुक लगता है. मगर तभी फ्रेम में गजब का ट्विस्ट नजर आता है.

अचानक जिंदा हुआ शख्स

वायरल वीडियो में तभी एक ऐसा मोड़ आता है, जो पूरे सीन को हास्य में बदल देता है. जिस व्यक्ति को मरा हुआ दिखाया जा रहा था, वह अचानक उठकर खड़ा हो जाता है. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं. इसके बाद वह व्यक्ति उस महिला को चांटे मारने लगता है, जो मातम मना रही थी. ऐसा लगता है जैसे वह मजाकिया अंदाज में कह रहा हो कि इतनी डरावनी और भयंकर एक्टिंग करने के लिए किसने कहा था. इसके बाद दोनों के बीच हल्की-फुल्की मारपीट शुरू हो जाती है. यह सारा दृश्य इतना अचानक और मजेदार होता है कि दर्शक हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं.

खूब शेयर हो रहा वीडियो

मालूम होता है कि यह वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन और हंसी के उद्देश्य से बनाया गया है. यह कोई असली घटना नहीं, बल्कि एक सोचा-समझा प्रैंक है, जिसे लोगों को हंसाने के लिए फिल्माया गया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा है कि वीडियो ने उनका दिन बना दिया, तो कुछ ने महिला की ओवर एक्टिंग की जमकर तारीफ की है. वीडियो को mr___adivasi__chora__86 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

