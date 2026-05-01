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Funny Video Today: सपेरा लेकर नराज पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा शख्स, दरवाजे पर ही बजवाने लगा बीन | देखें वीडियो

Funny Video Today: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह एक सपेरा घर के दरवाजे पर बीन बजा रहा होता है. मामले का पता चला तो हर कोई हिल गया.

Published date india.com Published: May 1, 2026 8:53 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Funny Video Today

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्रिएटर्स तरह-तरह के उपाय करते हैं. कभी उनका तरीका हिट हो जाता है तो कभी फेल. फिलहाल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हर कोई दंग ही रह जाएगा. वीडियो के मुताबिक एक शख्स अपनी नाराज पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया वो भी सपेरे के साथ. फिर घर के दरनाजे पर बीन बजवाने लगा. सपेरे को देखकर वहां कुछ लोग भी जमा हो गए. फ्रेम के अंत में जिस तरह का सीन दिखा उसने वाकई सबके होश उड़ा दिए.

सपेरे संग ससुराल पहुंचा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सपेरा बीन बजाना शुरू करता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है. गेट के बाहर खड़े लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं. कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं. ऐसा लगता है कि शख्स अपनी पत्नी को मनाने के साथ-साथ लोगों का ध्यान खींचने की भी कोशिश कर रहा है. उसकी इस हरकत से साफ जाहिर होता है कि वह कुछ अलग और यादगार करना चाहता था, ताकि उसकी पत्नी का गुस्सा भी कम हो जाए और लोग भी इस घटना को याद रखें.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:

क्या बोले नेटिजन्स

हालांकि, इस वीडियो को देखकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स इसे मजेदार और क्रिएटिव बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह के तरीके अपनाना अब आम बात हो गई है. सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है. खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है. इसे dekh_delhi_dekh नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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