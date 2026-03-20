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Funny Video Today: घर में ही अटक गई स्कूटी गर्ल, फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते | देखें वीडियो

Funny Video Today: स्कूटी गर्ल से जुड़ा यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई लोटपोट हो रहा है.

Published date india.com Published: March 20, 2026 10:05 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Funny Video Today

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर फनी वीडियो खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले सीन सबको लोटपोट कर देते हैं. फिलहाल स्कूटी गर्ल से जुड़ा नजारा वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़की अपने घर से स्कूटी बाहर निकालने की कोशिश करती नजर आती है. देखने में यह काम आसान लगता है, लेकिन उसके लिए यह काफी मुश्किल साबित होता है. वह बार-बार कोशिश करती है, लेकिन स्कूटी गेट में फंस जाती है. कभी हैंडल टकरा जाता है तो कभी पहिया अटक जाता है. गेट के पास पर्याप्त जगह होने के बावजूद वह सही एंगल नहीं बना पा रही थी, जिससे समस्या और बढ़ती जा रही थी.

चाहकर भी नहीं निकाल पाई स्कूटी

देख सकते हैं कि लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी. वह बार-बार स्कूटी को आगे-पीछे करती रही और उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती रही. उसकी मेहनत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी हालत में स्कूटी बाहर निकालकर ही मानेगी. हालांकि, बार-बार की नाकाम कोशिशें इस पूरे दृश्य को और भी मजेदार बना रही थीं. आस-पास मौजूद लोग और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने वाले यूजर्स उसकी कोशिशों को देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. लोगों ने इस वीडियो पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स भी किए.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

खूब हंसा रहा वीडियो

काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार स्कूटी को गेट से बाहर निकालने में सफल हो जाती है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. जैसे ही वह स्कूटी लेकर बाहर निकलती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह स्कूटी समेत वहीं गिर पड़ती है. यह पल वीडियो का सबसे ज्यादा मजेदार हिस्सा बन जाता है. हालांकि अच्छी बात ये रही कि लड़की को कोई गंभीर चोट नहीं लगती. इस वीडियो को memesmedia31 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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