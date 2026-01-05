By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video Today: गुस्सा आया तो डॉगी की जीभ पर लटक गया कछुआ, फिर जो हुआ देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे | देखें वीडियो
Funny Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि डॉगी बेवजह कछुए को परेशान करता हुआ नजर आता है. मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी.
Funny Animal Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखते ही आपकी हंसी छूट जाएगी. इसमें एक मासूम से दिखने वाले कछुए ने एक डॉगी को ऐसा सबक सिखाया कि बेचारा घंटों तक छटपटाता रहा. वीडियो में देखेंगे कि डॉगी कछुए के पास जाता है. डॉगी शायद कछुए के साथ खेलने या उसे सूंघने के मूड में है. मगर कछुआ गुस्से में आकर उसकी जीभ पर ही लटक गया. उसके बाद जो हुआ डॉगी की हालत देखकर आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे. वीडियो की शुरुआत में डॉगी धीरे-धीरे कछुए के करीब जाता है और उसे चाटने की कोशिश करता है.
कछुए को चाटने लगा डॉगी
मगर कछुआ डॉगी को खतरे के रूप में महसूस करता हुआ नजर आता है. फ्रेम में देखेंगे डरा सहमा कछुआ झट से मुंह खोलता है और डॉगी की जीभ को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया. फ्रेम में देखेंगे कि कुछए के परेशान कर रहा डॉगी अब तगड़ी मुसीबत में फंस चुका है. वो इधर-उधर भागता है, लोट-पोट होता है, पंजे मारता है, लेकिन कछुआ जीभ पर लटका रहता है. फ्रेम में आगे देखेंगे कि डॉगी जमीन तक पर लुढ़क जाता है, और कछुआ उसकी जीभ से चिपका हुआ घूमता रहता है. आखिरकार, काफी मशक्कत के बाद डॉगी किसी तरह छूटता है, लेकिन उसकी आंखों में वो डर और हैरानी साफ नजर आती है.
एक्स पर देखें वीडियो
कछुये ने सिखाया कुत्ते को सबक..
आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा
Horryfying Video pic.twitter.com/LKMXnwC5cX
— Prisha (@pki42) January 3, 2026
वीडियो पर क्या बोले नेटिजन्स
मालूम हो डॉगी को सबक सिखाने वाले कछुए का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसे एक्स पर @pki42 द्वारा शेयर किया गया, जहां इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी कम मजेदार नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘डोगेश भाई भूल रहे थे ऐसे ही पंगे एक बार खरगोश जी ने भी लिए थे.‘ एक अन्य कमेंट में लिखा गया, ‘ये तो बहुत ही मजेदार वीडियो है, हमारे डॉगेश भाई पूरा फंस गए.’ साफ है, ये वीडियो ना सिर्फ हंसाने वाला है बल्कि एक सबक भी देता है कि छोटे जानवरों को कभी कम मत आंकना भी मुश्किल भरा हो सकता है.