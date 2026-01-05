  • Hindi
Viral Video Today: गुस्सा आया तो डॉगी की जीभ पर लटक गया कछुआ, फिर जो हुआ देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे | देखें वीडियो

Funny Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि डॉगी बेवजह कछुए को परेशान करता हुआ नजर आता है. मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी.

Published date india.com Published: January 5, 2026 2:55 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
कछुए और डॉगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Funny Animal Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखते ही आपकी हंसी छूट जाएगी. इसमें एक मासूम से दिखने वाले कछुए ने एक डॉगी को ऐसा सबक सिखाया कि बेचारा घंटों तक छटपटाता रहा. वीडियो में देखेंगे कि डॉगी कछुए के पास जाता है. डॉगी शायद कछुए के साथ खेलने या उसे सूंघने के मूड में है. मगर कछुआ गुस्से में आकर उसकी जीभ पर ही लटक गया. उसके बाद जो हुआ डॉगी की हालत देखकर आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे. वीडियो की शुरुआत में डॉगी धीरे-धीरे कछुए के करीब जाता है और उसे चाटने की कोशिश करता है.

लंगूर की आवाज निकालो और नौकरी ले जाओ, दिल्ली सरकार ने निकाली गजब की वैकेंसी

कछुए को चाटने लगा डॉगी

मगर कछुआ डॉगी को खतरे के रूप में महसूस करता हुआ नजर आता है. फ्रेम में देखेंगे डरा सहमा कछुआ झट से मुंह खोलता है और डॉगी की जीभ को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया. फ्रेम में देखेंगे कि कुछए के परेशान कर रहा डॉगी अब तगड़ी मुसीबत में फंस चुका है. वो इधर-उधर भागता है, लोट-पोट होता है, पंजे मारता है, लेकिन कछुआ जीभ पर लटका रहता है. फ्रेम में आगे देखेंगे कि डॉगी जमीन तक पर लुढ़क जाता है, और कछुआ उसकी जीभ से चिपका हुआ घूमता रहता है. आखिरकार, काफी मशक्कत के बाद डॉगी किसी तरह छूटता है, लेकिन उसकी आंखों में वो डर और हैरानी साफ नजर आती है.

एक्स पर देखें वीडियो

वीडियो पर क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो डॉगी को सबक सिखाने वाले कछुए का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसे एक्स पर @pki42 द्वारा शेयर किया गया, जहां इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी कम मजेदार नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा, डोगेश भाई भूल रहे थे ऐसे ही पंगे एक बार खरगोश जी ने भी लिए थे. एक अन्य कमेंट में लिखा गया, ये तो बहुत ही मजेदार वीडियो है, हमारे डॉगेश भाई पूरा फंस गए.’ साफ है, ये वीडियो ना सिर्फ हंसाने वाला है बल्कि एक सबक भी देता है कि छोटे जानवरों को कभी कम मत आंकना भी मुश्किल भरा हो सकता है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

