Funny Video: होली से पहले मार्केट में आई ऐसी पिचकारी, देखते ही तुरंत खरीदने का मन करने लगेगा

Funny Video: वीडियो में इसे खरीदने वाली महिला भी हंसती नजर आ रही है, जिससे साफ है कि यह आइटम सिर्फ रंग खेलने के लिए नहीं बल्कि मजाक और मस्ती के लिए भी है.

Published: March 2, 2026 10:13 PM IST
By Ikramuddin
viral Video
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Funny Video Today: होली आने वाली है और बाजार में रंगों के साथ-साथ क्रिएटिविटी भी जमकर बिखरने लगी है. इस बार एक ऐसी अनोखी पिचकारी चर्चा में है, जिसे देखकर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं.

नाग वाली पिचकारी

दरअसल, यह पिचकारी आम पिचकारी जैसी नहीं है. पानी स्प्रे करने वाली साधारण बोतल के ऊपर हरे रंग के नाग का सिर लगाया गया है. लंबी सी गर्दन और खुला हुआ मुंह इसे बिल्कुल अलग लुक देता है. जैसे ही नीचे से स्प्रे दबाया जाता है, ऊपर नाग के मुंह से पानी निकलता है और साथ में हल्की सी अजीब आवाज भी आती है, जो इसे और मजेदार बना देती है.

लोगों को खूब पसंद आई पिचकारी

वीडियो में इसे खरीदने वाली महिला भी हंसती नजर आ रही है, जिससे साफ है कि यह आइटम सिर्फ रंग खेलने के लिए नहीं बल्कि मजाक और मस्ती के लिए भी है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में लाइक्स भी मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

क्या बोले नेटिजन्स

कोई लिख रहा है कि ‘अब तो यही चाहिए’, तो कोई पूछ रहा है कि ‘यह कहां मिल रही है?’ कई यूजर्स ने हंसी वाले इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि इस पिचकारी को किसने बनाया और यह कहां उपलब्ध है, इसकी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर वायरल दावों की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

कुल मिलाकर, इस होली बाजार में रंगों के साथ-साथ अनोखे आइडियाज भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, और यह नाग वाली पिचकारी उन्हीं में से एक है.

