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Funny Video: यूक्रेन की लड़की को इंडियन शख्स ने खिलाया हाजमोला, स्वाद चखते ही दिया अजीब रिएक्शन | देखें वीडियो

Funny Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि यूक्रेन की लड़की को इंडियन शख्स हाजमोला खिला दिया. फिर जो हुआ सोच-सोचकर हंसेंगे.

Written by: Nandan Singh
Published: June 7, 2026, 9:04 AM IST
Funny Video
Photo Credit: veggmomo/Instagram

Funny Video: इंडियन खाने-पीने की चीजों का स्वाद विदेशी लोगों को अक्सर हैरान कर देता है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूक्रेनी लड़की पहली बार हाजमोला खाती हुई नजर आती है. हाजमोला का स्वाद चखने के बाद उसका रिएक्शन इतना मजेदार था कि वीडियो देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. जैसे ही उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया फनी रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई. कुछ प्रतिक्रियाएं देखकर कोई भी हंस देगा.

विदेशी लड़की ने चखा हाजमोला

वायरल वीडियो में एक भारतीय शख्स ने यूक्रेन की एक लड़की को हाजमोला खाने के लिए देता है. उसने लड़की को एक साथ कई पैकेट थमा दिए. पैकेट देखकर लड़की पहले तो हैरान रह गई और समझ नहीं पाई कि आखिर यह चीज क्या है. इसके बाद उसने पैकेट पर लिखा नाम पढ़ने की कोशिश की. किसी तरह नाम पढ़ने के बाद उसने पैकेट खोलना शुरू किया, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद वह उसे नहीं खोल सकी. यह देखकर वहां मौजूद भारतीय शख्स ने उसे दांतों की मदद से पैकेट खोलने का तरीका बताया. उसकी बात मानते हुए लड़की ने तुरंत दांतों से पैकेट फाड़ लिया और हाजमोला बाहर निकाल लिया.

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बदल गए चेहरे के भाव

पैकेट खोलने के बाद लड़की ने हाजमोला को मुंह में रख लिया. जैसे ही उसका स्वाद उसे महसूस हुआ, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अजीब-अजीब रिएक्शन देने लगती है. हाजमोला का स्वाद शायद उसके लिए बिल्कुल नया था. दूसरी तरफ भारतीय शख्स लड़की का रिएक्शन देखकर जोर-जोर से हंसने लगता है. लड़की भी अपने अनुभव को छिपा नहीं पाती और साफतौर पर बताती है कि उसे इसका स्वाद काफी अलग लगा.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

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हंस पड़े नेटिजन्स

हाजमोला खाने के बाद जब लड़की से इसका रिव्यू पूछा गया, तो उसने कहा कि यह काफी नमक वाला और खट्टा है. इतना ही नहीं, उसने मजाकिया अंदाज में इसे जीरो नंबर और माइनस वन नंबर तक दे दिए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग लड़की के मजेदार रिएक्शन का खूब आनंद ले रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि भारतीय हाजमोला का स्वाद पहली बार चखने वाले विदेशी अक्सर इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं. वीडियो को veggmomo नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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