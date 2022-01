Funny Video: कोरोनावायरस के मामले देश में एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ चुके हैं. रोजाना लाखों की संख्या में संक्रमित होने वाले मरीज सामने आ रहे हैं. इसी के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरुक कर रही हैं और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाले की अपील कर रही हैं. लेकिन इन सबसे बावजूद देश में कई लोग ऐसे हैं, जो वैक्सीन के डर से इधर-उधर भागते हैं और पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से वो वैक्सीन से बच जाएं. सोशल मीडिया पर बलिया से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कुछ लोग वैक्सीन के डर से अजीब-अजीब हरकतें करते दिख रहे हैं.Also Read - Viral Video: "वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम...", वैक्सीन बर्बादी के आरोपों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का शायराना जवाब- देखें वीडियो

#WATCH | Ballia, Bihar: Atul Dubey, Block Development Officer, Reoti says, "A man climbed a tree as he didn't want to take the vaccine, but agreed to take the jab after he was convinced by our team." (Source: Viral Video) pic.twitter.com/aI054zh9Y4 — ANI (@ANI) January 20, 2022

Also Read - Covid-19 Wedding: कोरोना काल में Google Meet पर शादी, बारातियों के लिए Zomato लाएगा खाना

कोई चढ़ा पेड़ पर तो कोई करने लगा लड़ाई

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा बलिया से जुड़े दो वीडियो शेयर किए गए हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि वैक्सीन के डर से एक सख्स पेड़ पर चढ़ जाता है और लाख मनाने पर भी नीचे नहीं उतरता है. हालांकि, बाद में काफी मान मनौव्वल के बाद वो वैक्सीन लगवा लेता है. वहीं, दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शक्स नाव पर सवार हो जाता है औक वैक्सीन लगाने वाली टीम से कहता है, 'हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन.' इतना ही नहीं टीम के एक सदस्य से वो उठापटक भी करने लगता है. यह दोनों वीडियो रेवती ब्लॉक के अलग-अलग गांवों का है. सोशल मीडिया पर यह दोनों वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं.

#WATCH Boatman refuses to take vaccine, mishandles a health care worker He was apprehensive initially but was convinced eventually to take vaccine. In another instance,a man climbed tree but took the vaccine eventually: Atul Dubey,Block Dev Officer,Reoti (Source: Viral video) pic.twitter.com/fVk5BGbP46 — ANI (@ANI) January 20, 2022

क्या कहा ऑफिसर ने?

रेवती के प्रखंड विकास अधिकारी अतुल दुबे ने दोनों वीडियो के संबंध में कहा, “एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह वैक्सीन नहीं लेना चाहता था, लेकिन हमारी टीम के समझाने के बाद वह इसे लेने के लिए तैयार हो गया.” उन्होंने दूसरे वीडियो के संबंध में बताया कि दूसरा शख्स नदी में नाव चलाता है और वो भी वैक्सीन नहीं लेना चाहता था. लेकिन बाद में वो भी टीम द्वारा समझाने के बाद वैक्सीन लेने को तैयार हो गया.