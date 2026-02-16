  • Hindi
Funny Video: लिमिट से ज्यादा सोई पत्नी तो बुला लिया पूरा ससुराल, फिर पति ने जो किया हंसी ना रुकेगी | देखें वीडियो

Funny Video Today: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि पत्नी को ज्यादा देर तक सोता हुआ देखकर पति ने पूरे ससुराल को ही घर पर बुला लिया. इसके बाद जो दिखा हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Published date india.com Published: February 16, 2026 4:50 PM IST
Japan Ka Viral Video
जापानी कपल का ये वीडियो नेटिजन्स को खूब पसंद आया है. (Photo/Instagram)

Funny Video Today: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हमें हैरान कर देता है. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर पेट पकड़कर हंसने लगेंगे. बताया गया कि वायरल वीडियो एक जापानी कपल से जुड़ा है, जिसमें पति अपनी पत्नी के ज्यादा सोने से बहुत परेशान हो गया. विवाह के बाद पति हर रोज पत्नी को बिस्तर पर देर तक सोते हुए देखता और खूब समझाता. मगर इसके बाद भी पत्नी ने सुबह देर तक सोना नहीं छोड़ा.

पत्नी के देर तक सोने से परेशान हो गया पति

अब इसपर पति ने ऐसा जुगाड़ निकाला जिसकी पत्नी ने भी कल्पना नहीं की होगी. इसमें देखेंगे कि पति ने सुबह-सुबह अपने पूरे ससुराल को बुला लिया. पति पूरे परिवार को सीधे बेडरूम में ले गया. इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि पति अपनी पत्नी को उठने के लिए कहता है. मगर वो गहरी नींद में होने की वजह से जवाब नहीं देती. पति फिर बड़े प्यार से उठने के लिए कहता है, मगर पत्नी फिर सोती रहती है. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है.

खूब मजेदार है नजारा

इसमें देखेंगे कि पत्नी उठकर बैठती है और आंखें खोलती है. पत्नी ने आंखों खोली तो उसका पूरा परिवार सामने था. अब पूरे परिवार को सामने खड़ा देखकर पत्नी बुरी तरह चौंक गई और दोबारा खुद को कंबल में छिपा लिया. फ्रेम में देखेंगे कि पत्नी की ऐसी हरकत पर पूरा परिवार हंसी नहीं रोक पाता. खुद पति भी पेट पकड़कर हंसता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर afaqmasscom नाम के हैंडल से भी शेय किया गया है.

