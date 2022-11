G20 Summit: इंडोनेशिया के बाली प्रांत में आज मंगलवार को वार्षिक जी20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई. इस बैठक में दुनियाभर के कई दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं. इधर न्यूज एजेंसी एएनआई ने बैठक शुरू होने से ठीक पहले एक वीडियो साझा किया है, जिसमें अलग ही नजारा देखने को मिला. दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने आगे बढ़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. सामने आए वीडियो में देख सकते हैं कि बैठक शुरू होने वाली है और जी20 के नेता अपनी सीट की तरफ बढ़ रहे हैं.

इसमें पीएम मोदी अपनी चेयर के पास खड़े हैं और कुछ ही दूरी पर जो बाइडन भी है. बाइडन सीधे अपनी कुर्सी पर बैठने के बजाय पीएम मोदी के पास पहुंचे और गर्मजोशी से हाथ मिलाया. दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया और कुछ देर बात की. बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी से हाथ मिलाया.