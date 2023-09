दिल्ली की बारिश में ऋषि सुनक, पत्नी अक्षता का 'प्यार हुआ इकरार हुआ' पल, तस्वीर वायरल

Viral Picture Today: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (PM Rishi Sunak) और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति (Akshata Murthy) ने आज रविवार को अक्षरधाम मंदिर (Akshardham Temple) का दौरा किया. इस दौरान दोनों पति-पत्नी ने छतरी के नीचे एक मनमोहक पल साझा किया, जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए.

ऋषि सुनक और उनकी पत्नी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दोनों को बारिश में एक छाते के नीचे देखा जा सकता है. ऋषि सुनक सफेद फॉर्मल शर्ट के साथ रॉयल ब्लू कलर की पैंट पहने नजर आ रहे हैं. जबकि अक्षता मूर्ति ने गुलाबी लाल पलाजो और मैचिंग दुपट्टे के साथ ऑलिव ग्रीन फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता पहना है.

दोनों नंगे पैर छतरी के नीचे करीब-करीब चलते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में देखा जा सकता है कि ऋषि सुनक छाता पकड़े हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं. यह तस्वीर 1955 की बॉलीवुड फिल्म ‘श्री 420’ के मशहूर गाने ‘प्यार हुआ इकरार हुआ’ की याद दिलाती है. फिल्म में नरगिस और राज कपूर मुख्य भूमिका में थे और गाना दिवंगत लता मंगेशकर और मन्ना डे ने गाया था.