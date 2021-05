Gadhe Ka Pyar: जानवर भी इमोशनल होते हैं. इंसानों संग उनका रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि वे उन्हीं की तरह बर्ताव भी करने लगते हैं. अपनी मालकिन को देख इमोशनल होता, आवाजें निकालता एक गधे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. Also Read - अब मध्य प्रदेश की एडीएम ने दुकानदार को जड़ा थप्पड़, मंत्री बोले- जरूरत पड़ी तो करेंगे कार्रवाई

यूं तो सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें बेजुबानों का मालिकों संग प्यार इमोशनल कर देता है, पर ये वीडियो बेहद खास है. वायरल वीडियो में दिखता है कि एक लड़की बाहें फैलाकर गधे को बुला रही है. गधा लड़की को देखता है और उसकी ओर बढ़ता है.

लड़की को देखकर वो चिल्लाता है मानो उससे मिलने की खुशी जाहिर कर रहा हो या उसे पुकार रहा हो. फिर वो लड़की के पास आता है.

सीधे लड़की के गले लग जाता है. काफी देर तक वो गले लगा रहता है मानों सालों का बिछड़ा हो और आज मिला हो. लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो रहे हैं.

वीडियो को ट्विटर पर buitengebieden अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन है,

This donkey is reunited with the girl who raised it..

देखें वायरल वीडियो-

This donkey is reunited with the girl who raised it.. pic.twitter.com/SAWNOhqESr — Buitengebieden (@buitengebieden_) May 23, 2021



इस वीडियो को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इसे अब तक 4.8M views मिले हैं. लाइक्स और कमेंट्स का दौर जारी है.