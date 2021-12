Gadi Mein Aag Ka Video: दुनियाभर में रोजाना कई ऐसी घटनाएं होती है, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है. अब ऐसी ही एक घटना चीन में घटी है जिसे देख हर कोई हैरत में है. यहां एक पेट्रोल स्टेशन पर एक शख्स एक मंहगी गाड़ी को अचानक आग लगाकर भाग जाता है और लोग देखते रह जाते हैं. यह घटना वहां मौजूद सीसीटीटी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो को चौधरी परवेज नाम के शख्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है. वीडियो पर ट्विटर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.Also Read - Viral Video: पतंग उड़ाते-उड़ाते खुद भी हवा में उड़ गया शख्स, वीडियो देख खुली रह जाएंगी आंखे

शख्स ने लगाई गाड़ी में आग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पेट्रोल स्टेशन पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाती है, तभी तरफ से एक शख्स आता है और गाड़ी में आग लगाकर भाग जाता है. आग भयंकर रूप ले ही रही थी कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया. गाड़ी में बैठी महिला भी आनन-फानन में उतककर भाग जाती हैं. वीडियो साउथ चीन के एक पेट्रोल पंप स्टेशन का बताया जा रहा है.

देखें ये वीडियो:

Terrifying moment man sets #Porsche on #fire as woman sits inside it at #petrol station in #China

The man who started the fire was detained by police and the incident is being investigated.#Chinese #Viral pic.twitter.com/tj14x44K9L

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 18, 2021