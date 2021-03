Gajab Fine: पाकिस्तान से ऐसे-ऐसे वीडियोज सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है. दो छात्रों पर यूनिवर्सिटी ने म्यूजिक सुनने पर फाइन लगाया है. Also Read - Pakistani Girl Video: पाकिस्तानी लड़की ने ब्वॉयफ्रेंड को ऐसे किया प्रपोज, लोग कर रहे तौबा-तौबा...

हो सकता है कि आपको यकीन न हो, पर ये सच है. पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ने ऐसा ही किया है. यूनवर्सिटी का नाम है गोमल यूनिवर्सिटी.

गोमल यूनिर्वसिटी ने इन दो स्टूडेंट्स पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. वजह ये है कि ये दोनों म्यूजिक सुनते पाए गए.

Gomal University Dear* Ismail Khan 😂😂😂

Who will fine such administrators ? What kind of certificate is this to fine students for “lestening” music? 😜

“Lestening of music” is illegal; “listening to music” is fine. Courtesy: @farooqpirsai pic.twitter.com/4m9gj9jxPv

— Amir Wazir (@ImAmirXaman) March 20, 2021