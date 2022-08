Ganesh Chaturthi 2022: गणेश पूजा की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर 3,425 रेत के लड्डू का उपयोग करके भगवान गणेश की एक रेत की मूर्ति बनाई है. सुदर्शन ने दो हाथियों के साथ रेत के लड्डू का उपयोग करके और हैप्पी गणेश पूजा संदेश के साथ भगवान गणेश की छह फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई है. वह अपनी मूर्ति में दो हाथियों को पर्यावरण के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाते हैं.Also Read - Ganesh Chaturthi 2022: घर बैठे ऑनलाइन मंगाएं लालबागचा राजा का प्रसाद, जानिये कैसे

रेत कलाकार ने कहा, हर साल हम रेत में कुछ अलग करते हैं. इस साल हम अपनी मूर्तिकला के माध्यम से अपने पर्यावरण को बचाने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं.दो बार के विश्व चैंपियन और पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार सुदर्शन हमेशा अपनी कला के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं.

Happy #GaneshChaturthi .My SandArt of Lord Ganesh by using 3,425 sand ladoos and Some Flowers at Puri beach in Odisha . pic.twitter.com/BGIuuMqESF

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) August 31, 2022